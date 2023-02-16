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Росія стягує на схід авіацію, обстрілів побільшало, - Гайдай

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Луганська область, Четвер 16 лютого 2023 09:45
Росія стягує на схід авіацію, обстрілів побільшало, - Гайдай Фото: очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай (t me luhanskaVTSA)
Автор: Наталія Юрченко

Росія стягує на фронт у Луганській області літаки та гвинтокрили. Окупанти посилили обстріли українських позицій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Постійно атаки йдуть, підключають вже важку техніку, підключають вже авіацію. Для того, щоб розстрілювати, бомбити наші позиції. Але ситуація контрольована, всі ці атаки відбиваються. Техніку так само нищать, але їх (окупантів, - ред.) дуже багато", - зазначив він.

Гайдай додав, що росіяни стягують до лінії фронту більше авіації, припустивши, що таким чином окупанти готуються до наступу.

"Навіть зараз ми бачимо, що і літаків, і гелікоптерів дійсно стало більше. Авіаційних ударів стало більше по наших позиціях. Але важко розмістити на лінії фронту якийсь стаціонарний чи великий протиповітряний комплекс. Наші військові, нацгвардійці, прикордонники збивають з ПЗРК літаки, гелікоптери", - сказав Гайдай.

Нагадаємо, раніше очільник Луганської ОВА заявив, що окупанти можуть розпочати наступ у регіоні після 15 лютого.

Крім того, Сергій Гайдай повідомив, що у районі Кремінної й Білогорівки фіксується загострення. Окупанти проводять атаки хвилями за підтримки авіації.

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