Візит Блінкена в Україну та обстріл Харкова: новини за 14 травня

Війна Росії проти України: останні новини

ППО та саміт миру. Зеленський назвав головні теми переговорів із Блінкеном

Головними темами переговорів президента Володимира Зеленського з держсекретарем США Ентоні Блінкеном стали постачання озброєнь до України, насамперед систем ППО, українсько-американська угода про безпеку, а також підготовка до червневого саміту миру.

"Системи ППО є найбільшим дефіцитом для нас. Нам треба два Patriot для Харківської області", - сказав Зеленський.

Своєю чергою, держсекретар Блінкен сказав, що частина американської допомоги з останнього ухваленого Конгресом пакета вже прибула в Україну, а частина ще в дорозі й вона "дозволить змінити ситуацію".

"Перед нами стоїть низка найважливіших питань на майбутні місяці, і ми хочемо бути впевнені, що разом з багатьма іншими партнерами, ми зробимо ці наступні місяці успішними, що ми впораємося з проблемами, які ми маємо, і що ми долаємо їх усі і робимо це разом", - сказав Блінкен.

Масований удар по Харкову: що відомо на зараз та фото наслідків

Російські окупанти вчора, 14 травня, вдень ударили по центру Харкова. Вони влучили по багатоповерхівці.

Як зазначили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, росіяни завдали ударів по житлових районах Харкова ракетами та авіаційними бомбами.

Влучання авіаційним боєприпасом було по 20-поверхівці, вона пошкоджена. Також почалися пожежі у гаражному кооперативі на площі 80 квадратних метрів та займання трави.

Згідно з останніми даними прокуратури, внаслідок атаки постраждали 21 мирний житель. Серед них шестеро чоловіків, 11 жінок та троє дітей - дві дівчини 12 та 8 років, а також 12-річний хлопчик.

Також пошкоджено щонайменше 20 житлових та нежитлових будівель, серед яких торговий центр, навчальний заклад, магазин.

Сирський доповів Зеленському з фронту: висновки робити зарано, але ситуація під контролем

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, який зараз перебуває у місцях ключових бойових дій.

За словами Зеленського, Сирський доповідав про ситуацію в Донецькій та Харківській областях, де зараз найскладніше.

"Він (Сирський - ред.) саме знаходиться в ключових місцях боїв - працює з бригадами, на бойових позиціях. Поки що рано робити висновки, але ситуація контрольована", - підкреслив президент.

Він зазначив, що українські захисники продовжують знищувати ворога, який все ще намагається просуватися.

Глава держави розповів, що Україна посилила кілька напрямків, у тому числі Харківський. Зеленський уточнив, що багато воїнів із Харкова обороняють Харківську область. Президент подякував їм за ефективність.

Франція передасть Україні ракети для системи ППО SAMP/T, - Міноборони

Франція готує для України нову військову допомогу. Йдеться про ракети до системи протиповітряної оборони SAMP/T.

Зазначається, що Франція відправляє Україні нову партію ракет "земля-повітря" Aster 30 для раніше поставлених комплексів SAMP/T.

Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню повідомив про це на парламентських слуханнях. За його словами, він щойно підписав другу партію ракет Aster.

Це дасть змогу системі SAMP/T, яку Франція передала разом з Італією, продовжувати працювати і знищувати російські ракети.

Блінкен зробив заяву про Україну в НАТО: вступ буде швидким, коли всі погодяться

НАТО підвищить свою роль у процесі інтеграції України в Північноатлантичний альянс, що в майбутньому призведе до її повноцінного вступу.

"Коли ми проведемо Вашингтонський саміт у липні, ми зробимо відчутні кроки для підвищення ролі НАТО у створенні стійких, боєздатних українських сил, підтримуючи поточні реформи, які інтегрують Україну в Альянс", - сказав державний секретар США Ентоні Блінкен.

Він підкреслив, що всі ці заходи дадуть змогу забезпечити вступ України до НАТО, а сам процес має бути швидким і гладким.

Держсекретар додав, що для цього все одно потрібно буде відповідати умовам вступу, а самі країни-члени НАТО повинні будуть з ним погодитися.

"Противник вже заблокований": Буданов розповів про ситуацію у Харківській області

В Харківській області наразі триває активна фаза російської прикордонної операції. Однак Сили оборони вже заблокували противника.

"Зараз триває активна фаза російської прикордонної операції в Харківській області. Сказати, що вони мають значний успіх - це точно неправда. Але треба пам’ятати, що ситуація напружена, дуже швидко змінюється", - заявив начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов.

За його словами, вже вчора вечері намітилась тенденція до стабілізації.

"Тобто противник вже заблокований на тих рубежах, на які міг зайти…Ситуація не є якоюсь катастрофічною. Не треба панікувати. Головна мета РФ в цій операції - це в принципі інформаційна операція, щоб створити хаос. Для того, щоб змусити наші угруповання відходити в східних напрямках. Але цього немає", - заявив Буданов.

Рада ЄС затвердила план за програмою Ukraine Facility: до бюджету надійде 1,9 млрд євро

Рада Європейського союзу з економічних та фінансових питань схвалила План України у межах Інструменту ЄС Ukraine Facility на 2024-2027 роки.

"Таким чином, процедура для запуску прямої бюджетної підтримки в межах першого компоненту Ukraine Facility майже завершена. Найближчим часом Україна отримає 1,9 млрд євро безумовного фінансування", - йдеться в повідомленні Мінфіну.

Як зазначили в прес-службі, решту бюджетної підтримки Україна отримуватиме щоквартально після виконання індикаторів, передбачених у Плані України.

Кабмін призначив тимчасових голів Мінагрополітики та Мінінфраструктури

Кабінет міністрів України призначив тимчасових очільників Мінагрополітики та Мінінфраструктури.

Так, тимчасово покладено виконання обов’язків:

міністра аграрної політики та продовольства України на Висоцького Тараса Миколайовича;

міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України на Шкуракова Василя Олександровича.

Буданов припускає, що після Харківської області РФ може піти у напрямку Сумської області

Українські війська зможуть зміцнити свої позиції та стабілізувати фронт у Харківській області протягом наступних кількох днів. Але Росія може розпочати наступ далі на північ від Харкова, у Сумській області.

Буданов заявив, що він очікує, що атаки в Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого російські війська, як очікується, зроблять потужний удар у напрямку Сум.

Як зазначає видання, українські офіційні особи раніше заявляли, що Росія зосередила війська через кордон із боку Сум.

Водночас, Павло Величко, український офіцер, який діє поблизу російського кордону на Сумщині, повідомив, що останнім часом посилилися російські обстріли околиць Сум.

"Я уявлення не маю, чи має це якесь значення, тому що ці місця і так часто зазнавали обстрілів. У будь-якому випадку ми в повній бойовій готовності", - сказав він.