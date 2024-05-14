У Сумській області готові давати відсіч у разі спроб атак окупантів: що кажуть у ОТУВ "Сіверськ"
Ситуація у Сумській області на кордоні з РФ є напруженою. Російська армія продовжує обстріли прикордонних населених пунктів.
Про це розповів речник Оперативно-тактичного угруповання військ (ОТУВ) "Сіверськ" Вадим Мисник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю "Радіо Свобода"
Він зауважив, що лише за минулу добу українські військові зафіксували на Чернігівщині та Сумщині 55 обстрілів.
"Ворог певні частини стягував, збільшував свою присутність на кордоні з Україною. Ми відстежуємо ці рухи підрозділів особового складу, техніки. Вони ж перекидають. Зокрема, кордон на Сумщині з РФ - це 560 кілометрів", - інформує Мисник.
За його словами, це дуже велика ділянка. Українські сили оборони відслідковують, де відбувається концентрація сил противника та де вони здійснюють найбільші обстріли і намагаються розвідувати нашу оборону, використовуючи ДРГ (диверсійно-розвідувальні групи – ред.).
"Тобто ми готуємося до будь-якого розвитку. І якщо спроба буде проникнення на територію України, наступальних дій – ми будемо давати відповідь", - розповідає речник ОТУВ "Сіверськ".
Ризик наступу РФ на Сумську область
Нагадаємо, раніше голова ГУР МО Кирило Буданов в інтерв'ю виданню NYT заявив, що атаки окупантів в Харківській області триватимуть ще три-чотири дні. Після чого очікується, що вони зроблять потужний удар у напрямку Сум.
Буданов також заявляв, що загарбники планували в Сумській області операцію, подібну до тої, яку наразі проводять у Харківській області.
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