ППО та саміт миру. Зеленський назвав головні теми переговорів із Блінкеном

Головними темами переговорів президента Володимира Зеленського з держсекретарем США Ентоні Блінкеном будуть постачання озброєнь до України, насамперед систем ППО, українсько-американська угода про безпеку, а також підготовка до червневого саміту миру.

"Системи ППО є найбільшим дефіцитом для нас. Нам треба два Patriot для Харківської області", - сказав Зеленський.

Своєю чергою, держсекретар Блінкен сказав, що частина американської допомоги з останнього ухваленого Конгресом пакета вже прибула в Україну, а частина ще в дорозі й вона "дозволить змінити ситуацію".

"Перед нами стоїть низка найважливіших питань на майбутні місяці, і ми хочемо бути впевнені, що разом з багатьма іншими партнерами, ми зробимо ці наступні місяці успішними, що ми впораємося з проблемами, які ми маємо, і що ми долаємо їх усі і робимо це разом", - сказав Блінкен.

Також президент України висловив сподівання, що США допоможуть залучити до участі в саміті миру максимально велику кількість країн.

Візит Блінкена в Київ