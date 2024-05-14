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Рада ЄС затвердила план за програмою Ukraine Facility: до бюджету надійде 1,9 млрд євро

Україна, Вівторок 14 травня 2024 12:48
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Рада ЄС затвердила план за програмою Ukraine Facility: до бюджету надійде 1,9 млрд євро Фото: Україна отримає 1,9 млрд євро від ЄС
Автор: Олександр Білоус

Рада Європейського Союзу з економічних та фінансових питань схвалила План України у межах Інструменту ЄС Ukraine Facility на 2024-2027 роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

"Таким чином, процедура для запуску прямої бюджетної підтримки в межах першого компоненту Ukraine Facility майже завершена. Найближчим часом Україна отримає 1,9 млрд євро безумовного фінансування", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в прес-службі, решту бюджетної підтримки Україна отримуватиме щоквартально після виконання індикаторів, передбачених у Плані України.

Програма Ukraine Facility

Нагадаємо, у лютому 2024 року Європейський парламент затвердив регламент програми Ukraine Facility. Програма підтримки України від ЄС обсягом 50 млрд євро діятиме з 2024 до 2027 року

Україна вже отримала 6 млрд євро фінансової підтримки у березні та квітні цього року за виконання 5 індикаторів першого кварталу. У другому кварталі необхідно виконати 9 індикаторів, що дозволить отримати 4,110 млрд євро у вересні 2024 року.

Загалом План для Ukraine Facility включає 151 індикатор за 69 напрямками реформ, виконання яких заплановане на період до 2027 року

За виконання індикаторів Плану для Ukraine Facility у 2024 році Україна має отримати 16 млрд євро, у 2025 році – 12,5 млрд євро, у 2026 році – 7,25 млрд євро, 1,2 млрд євро у 2027 році, а також 1,32 млрд євро у січні 2028 року за виконання індикаторів 4 кв. 2027 року.

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