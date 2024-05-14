"Противник вже заблокований": Буданов розповів про ситуацію у Харківській області

"Зараз триває активна фаза російської прикордонної операції в Харківській області. Сказати, що вони мають значний успіх - це точно неправда. Але треба пам’ятати, що ситуація напружена, дуже швидко змінюється", - заявив він.

За його словами, вже вчора вечері намітилась тенденція до стабілізації.

"Тобто противник вже заблокований на тих рубежах, на які міг зайти…Ситуація не є якоюсь катастрофічною. Не треба панікувати. Головна мета РФ в цій операції - це в принципі інформаційна операція, щоб створити хаос. Для того, щоб змусити наші угруповання відходити в східних напрямках. Але цього немає", - заявив Буданов.

Він заявив, що росіян залучили вже всі сили й засоби, які були у них в прикордонні, і далі їм потрібно вводити свої резерви. При цьому голова ГУР додав, що в Харківській області діють досить обмежені ресурси РФ.

"Але вони ще не вкинули в бій абсолютно всі свої сили. Я думаю, що найближчими днями все що в них є вони використають. Скажімо так, все що в них було в прикордонні - воно вже задіяно. Далі їм потрібно вводити свої резерви", - додав Буданов.