"Противник вже заблокований": Буданов розповів про ситуацію у Харківській області
В Харківській області наразі триває активна фаза російської прикордонної операції. Однак Сили оборони вже заблокували противника.
Про це заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
"Зараз триває активна фаза російської прикордонної операції в Харківській області. Сказати, що вони мають значний успіх - це точно неправда. Але треба пам’ятати, що ситуація напружена, дуже швидко змінюється", - заявив він.
За його словами, вже вчора вечері намітилась тенденція до стабілізації.
"Тобто противник вже заблокований на тих рубежах, на які міг зайти…Ситуація не є якоюсь катастрофічною. Не треба панікувати. Головна мета РФ в цій операції - це в принципі інформаційна операція, щоб створити хаос. Для того, щоб змусити наші угруповання відходити в східних напрямках. Але цього немає", - заявив Буданов.
Він заявив, що росіян залучили вже всі сили й засоби, які були у них в прикордонні, і далі їм потрібно вводити свої резерви. При цьому голова ГУР додав, що в Харківській області діють досить обмежені ресурси РФ.
"Але вони ще не вкинули в бій абсолютно всі свої сили. Я думаю, що найближчими днями все що в них є вони використають. Скажімо так, все що в них було в прикордонні - воно вже задіяно. Далі їм потрібно вводити свої резерви", - додав Буданов.
Наступ РФ на Харківську область
Минулого тижня російські війська розпочали наступ на півночі Харківської області. Їм вдалося окупувати декілька населених пунктів. Наразі бойові дії тривають в районі північних околиць міста Вовчанськ.
За словами секретаря РНБО Олександра Литвиненка, у наступі на Харківську область залучено понад 30 тисяч російських загарбників.
Генштаб ЗСУ повідомляв, що на Харківському напрямку обстановка складна, проте вона швидко змінюється.
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