Сирський доповів Зеленському з фронту: висновки робити зарано, але ситуація під контролем

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, який зараз перебуває у місцях ключових бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави української держави.

За словами Зеленського, Сирський доповідав про ситуацію в Донецькій та Харківській областях, де зараз найскладніше.

"Він (Сирський - ред.) саме знаходиться в ключових місцях боїв - працює з бригадами, на бойових позиціях. Поки що рано робити висновки, але ситуація контрольована", - підкреслив президент.

Він зазначив, що українські захисники продовжують знищувати ворога, який все ще намагається просуватися.

Глава держави розповів, що Україна посилила кілька напрямків, у тому числі Харківський.

Зеленський уточнив, що багато воїнів із Харкова обороняють Харківську область. Президент подякував їм за ефективність.