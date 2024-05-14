У мережі повідомляли про захід окупантів на м'ясокомбінат у Вовчанську. У ЗСУ спростували
Інформацію про присутність росіян на території м'ясокомбінату у Вовчанську Харківської області офіційно не підтверджено. Ворог у такий спосіб намагається посіяти паніку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника ОСУВ "Хортиця" Назара Волошина в ефірі національного телемарафону.
Зазначається, що раніше в мережі з'являлися повідомлення про те, що росіяни зайшли на місцевий м'ясокомбінат і закріпилися там. Однак Волошин послався на інформацію адміністрації міста, яка заявляла, що окупантів у місті немає.
Скріншот: М'ясокомбінат у Вовчанську (google.com/maps)
"Усі бої тривають поблизу міста, і якраз місто обстрілюють. Тобто інформація щодо присутності окупантів офіційно не підтверджена не була. Ворог намагається цим поширити паніку серед населення і поширює недостовірну інформацію", - сказав речник.
ЗСУ отримують підкріплення
Також Волошин пояснив, що росіяни прагнуть посіяти паніку та невпевненість у суспільстві, переконуючи цим, що населення буде в загрозі, яка насувається саме через кордон. Він порадив довіряти офіційній інформації з перевірених джерел.
"На даний час ситуація контролюється силами оборони. Наші захисники отримують підкріплення і стабілізують обстановку в тому чи іншому напрямку. А в інтересах проведення операції більше інформації сказати не можу", - підсумував він.
Ситуація у Вовчанську
Російські війська активно обстрілюють прикордонне місто, а влада евакуювала звідти вже майже все місцеве населення. Бої тривають на околиці населеного пункту.
Водночас голова Вовчанської МВА Тамаз Гамбарашвілі заявляв, що ситуація в місті критична, воно майже зруйноване через постійні обстріли з боку Росії.
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