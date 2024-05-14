Масований удар по Харкову: що відомо на зараз та фото наслідків
Російські окупанти сьогодні, 14 травня, вдень ударили по центру Харкова. Вони влучили по багатоповерхівці.
Більш детально про наслідки атаки та фото - у матеріалі РБК-Україна нижче.
Під час підготовки використовувалися: публікації Харківської обласної прокуратури, голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, українського омбудсмена Дмитра Лубінця, Державної служби з надзвичайних ситуацій України та видання "Накипіло".
Наслідки удару
Як зазначили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, росіяни завдали ударів по житлових районах Харкова ракетами та авіаційними бомбами.
Влучання авіаційним боєприпасом було по 20-поверхівці, вона пошкоджена. Також почалися пожежі у гаражному кооперативі на площі 80 квадратних метрів та займання трави.
Згідно з останніми даними прокуратури, внаслідок атаки постраждали 20 мирних жителів. Серед них шестеро чоловіків, 11 жінок та троє дітей - дві дівчини 12 та 8 років, а також 12-річний хлопчик.
Також пошкоджено щонайменше 20 житлових та нежитлових будівель, серед яких торговий центр, навчальний заклад, магазин.
За попередньою інформацією, росіяни використовували для атаки УМПБ Д-30 (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).
Фото наслідків
Фото російської атаки показали голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та український омбудсмен Дмитро Лубінець.
Фото: наслідки удару по Харкову
Також наслідки можна побачити на фото від Харківської обласної прокуратури та місцевих ЗМІ.
Фото: внаслідок удару по Харкову пошкоджено багатоповерхівку
Що передувало
Нагадаємо, сьогодні вдень у Харкові пролунали вибухи. Перед цим Повітряні сили Збройних сил України попереджали про запуск російських керованих авіаційних бомб у бік Харківської області.
Пізніше місцева влада розповіла про те, що під атакою знаходився житловий район. Зокрема, ворог ударив по багатоповерхівці.
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