Блінкен зробив заяву про Україну в НАТО: вступ буде швидким, коли всі погодяться
НАТО підвищить свою роль у процесі інтеграції України в Північноатлантичний альянс, що в майбутньому призведе до її повноцінного вступу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря США Ентоні Блінкена під час виступу в Київському політехнічному інституті.
"Коли ми проведемо Вашингтонський саміт у липні, ми зробимо відчутні кроки для підвищення ролі НАТО у створенні стійких, боєздатних українських сил, підтримуючи поточні реформи, які інтегрують Україну в Альянс", - сказав Блінкен.
Він підкреслив, що всі ці заходи дадуть змогу забезпечити вступ України до НАТО, а сам процес має бути швидким і гладким.
Держсекретар додав, що для цього все одно потрібно буде відповідати умовам вступу, а самі країни-члени НАТО повинні будуть з ним погодитися.
Вступ України до НАТО
Україна подала заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу після початку повномасштабного вторгнення РФ. Однак частина членів Альянсу поки що не поспішають із тим, що б підтримати Україну в цьому питанні.
Нещодавно президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна стане членом Північноатлантичного альянсу після перемоги у війні з Російською Федерацією.
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