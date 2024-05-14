ua en ru
Вт, 14 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Блінкен зробив заяву про Україну в НАТО: вступ буде швидким, коли всі погодяться

Вівторок 14 травня 2024 19:42
UA EN RU
Блінкен зробив заяву про Україну в НАТО: вступ буде швидким, коли всі погодяться Фото: державний секретар США Ентоні Блінкен (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський, Мілан Лєліч

НАТО підвищить свою роль у процесі інтеграції України в Північноатлантичний альянс, що в майбутньому призведе до її повноцінного вступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря США Ентоні Блінкена під час виступу в Київському політехнічному інституті.

"Коли ми проведемо Вашингтонський саміт у липні, ми зробимо відчутні кроки для підвищення ролі НАТО у створенні стійких, боєздатних українських сил, підтримуючи поточні реформи, які інтегрують Україну в Альянс", - сказав Блінкен.

Він підкреслив, що всі ці заходи дадуть змогу забезпечити вступ України до НАТО, а сам процес має бути швидким і гладким.

Держсекретар додав, що для цього все одно потрібно буде відповідати умовам вступу, а самі країни-члени НАТО повинні будуть з ним погодитися.

Вступ України до НАТО

Україна подала заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу після початку повномасштабного вторгнення РФ. Однак частина членів Альянсу поки що не поспішають із тим, що б підтримати Україну в цьому питанні.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна стане членом Північноатлантичного альянсу після перемоги у війні з Російською Федерацією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Сполучені Штати Америки Ентоні Блінкен
NEWS
Коли запрацює е-кабінет військовозобов'язаного та чи замінить він похід до ТЦК
Коли запрацює е-кабінет військовозобов'язаного та чи замінить він похід до ТЦК
DAILY
Чужий серед своїх. Чому Зеленський вказав Кубракову на вихід і що за цим стоїть
Мілан Лєліч, Ростислав Шаправський Чужий серед своїх. Чому Зеленський вказав Кубракову на вихід і що за цим стоїть