Кабмін призначив тимчасових голів Мінагрополітики та Мінінфраструктури

Про це заявив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній раді Тарас Мельничук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

У 2005 році закінчив Український державний університет економіки і фінансів. Ступінь: магістр.

У 2008 році закінчив Національний університет біоресурсів і природокористування України. Спеціальність: "Адміністративний менеджмент". Кваліфікація: магістр з менеджменту.

Звільнення Кубракова

9 травня стало відомо, що Олександра Кубракова звільнять з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Тоді у Верховній раді з'явилася постанова про його звільнення.

До цього джерела РБК-Україна повідомили, що Верховна рада України можливість розділу Мінрегіону на два окремі відомства. Для реалізації цього плану необхідно було звільнити з посади Кубракова.

Більше про те, що відомо про Олександра Кубракова та його звільнення - читайте у матеріалі.

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