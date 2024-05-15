Визит Блинкена в Украину и обстрел Харькова: новости за 14 мая

Война России против Украины: последние новости

ПВО и саммит мира. Зеленский назвал главные темы переговоров с Блинкеном

Главными темами переговоров президента Владимира Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном стали поставки вооружений в Украину, прежде всего системы ПВО, украинско-американское соглашение о безопасности, а также подготовка к июньскому саммиту мира.

"Системы ПВО являются самым большим дефицитом для нас. Нам надо два Patriot для Харьковской области", - сказал Зеленский.

В свою очередь, госсекретарь Блинкен сказал, что часть американской помощи из последнего принятого Конгрессом пакета уже прибыла в Украину, а часть еще в пути и она "позволит изменить ситуацию".

"Перед нами стоит ряд важнейших вопросов на предстоящие месяцы, и мы хотим быть уверены, что вместе со многими другими партнерами, мы сделаем эти следующие месяцы успешными, что мы справимся с проблемами, которые мы имеем, и что мы преодолеваем их все и делаем это вместе", - сказал Блинкен.

Массированный удар по Харькову: что известно сейчас и фото последствий

Российские оккупанты вчера, 14 мая, днем ударили по центру Харькова. Они попали по многоэтажке.

Как отметили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, россияне нанесли удары по жилым районам Харькова ракетами и авиационными бомбами.

Попадание авиационным боеприпасом было по 20-этажке, она повреждена. Также начались пожары в гаражном кооперативе на площади 80 квадратных метров и возгорание травы.

Согласно последним данным прокуратуры, в результате атаки пострадали 21 мирный житель. Среди них шестеро мужчин, 11 женщин и трое детей - две девочки 12 и 8 лет, а также 12-летний мальчик.

Также повреждены по меньшей мере 20 жилых и нежилых зданий, среди которых торговый центр, учебное заведение, магазин.

Сырский доложил Зеленскому с фронта: выводы делать рано, но ситуация под контролем

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского, который сейчас находится в местах ключевых боевых действий.

По словам Зеленского, Сырский докладывал о ситуации в Донецкой и Харьковской областях, где сейчас сложнее всего.

"Он (Сырский - ред.) как раз находится в ключевых местах боев - работает с бригадами, на боевых позициях. Пока рано делать выводы, но ситуация контролируемая", - подчеркнул президент.

Он отметил, что украинские защитники продолжают уничтожать врага, который все еще пытается продвигаться.

Глава государства рассказал, что Украина усилила несколько направлений, в том числе Харьковское. Зеленский уточнил, что многие воины из Харькова обороняют Харьковскую область. Президент поблагодарил их за эффективность.

Франция передаст Украине ракеты для системы ПВО SAMP/T, - Минобороны

Франция готовит для Украины новую военную помощь. Речь идет о ракетах в систему противовоздушной обороны SAMP/T.

Отмечается, что Франция отправляет Украине новую партию ракет "земля-воздух" Aster 30 для ранее поставленных комплексов SAMP/T.

Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню сообщил об этом на парламентских слушаниях. По его словам, он только что подписал вторую партию ракет Aster.

Это позволит системе SAMP/T, которую Франция передала вместе с Италией, продолжать работать и уничтожать российские ракеты.

Блинкен сделал заявление об Украине в НАТО: вступление будет быстрым, когда все согласятся

НАТО повысит свою роль в процессе интеграции Украины в Североатлантический альянс, что в будущем приведет к ее полноценному вступлению.

"Когда мы проведем Вашингтонский саммит в июле, мы сделаем ощутимые шаги для повышения роли НАТО в создании устойчивых, боеспособных украинских сил, поддерживая текущие реформы, которые интегрируют Украину в Альянс", - сказал государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Он подчеркнул, что все эти меры позволят обеспечить вступление Украины в НАТО, а сам процесс должен быть быстрым и гладким.

Госсекретарь добавил, что для этого все равно нужно будет соответствовать условиям вступления, а сами страны-члены НАТО должны будут с ним согласиться.

"Противник уже заблокирован": Буданов рассказал о ситуации в Харьковской области

В Харьковской области продолжается активная фаза российской пограничной операции. Однако Силы обороны уже заблокировали противника.

"Сейчас продолжается активная фаза российской пограничной операции в Харьковской области. Сказать, что они имеют значительный успех - это точно неправда. Но надо помнить, что ситуация напряженная, очень быстро меняется", - заявил начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

По его словам, уже вчера вечером наметилась тенденция к стабилизации.

"То есть противник уже заблокирован на тех рубежах, на которые мог зайти... Ситуация не является какой-то катастрофической. Не надо паниковать. Главная цель РФ в этой операции - это в принципе информационная операция, чтобы создать хаос. Для того, чтобы заставить наши группировки отходить в восточных направлениях. Но этого нет", - заявил Буданов.

Совет ЕС утвердил план по программе Ukraine Facility: в бюджет поступит 1,9 млрд евро

Совет Европейского союза по экономическим и финансовым вопросам одобрил План Украины в рамках Инструмента ЕС Ukraine Facility на 2024-2027 годы.

"Таким образом, процедура для запуска прямой бюджетной поддержки в рамках первого компонента Ukraine Facility почти завершена. В ближайшее время Украина получит 1,9 млрд евро безусловного финансирования", - говорится в сообщении Минфина.

Как отметили в пресс-службе, остальную бюджетную поддержку Украина будет получать ежеквартально после выполнения индикаторов, предусмотренных в Плане Украины.

Кабмин назначил временных глав Минагрополитики и Мининфраструктуры

Кабинет министров Украины назначил временных руководителей Минагрополитики и Мининфраструктуры.

Так, временно возложено исполнение обязанностей:

министра аграрной политики и продовольствия Украины на Высоцкого Тараса Николаевича;

министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины на Шкуракова Василия Александровича.

Буданов предполагает, что после Харьковской области РФ может пойти в направлении Сумской области

Украинские войска смогут укрепить свои позиции и стабилизировать фронт в Харьковской области в течение нескольких дней. Но Россия может начать наступление дальше севернее Харькова, в Сумской области.

Буданов заявил, что он ожидает, что атаки в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего российские войска, как ожидается, нанесут мощный удар в направлении Сум.

Как отмечает издание, украинские официальные лица ранее заявляли, что Россия сосредоточила войска через границу со стороны Сум.

В то же время, Павел Величко, украинский офицер, который действует вблизи российской границы на Сумщине, сообщил, что в последнее время усилились российские обстрелы окрестностей Сум.

"Я понятия не имею, имеет ли это какое-то значение, потому что эти места и так часто подвергались обстрелам. В любом случае мы в полной боевой готовности", - сказал он.