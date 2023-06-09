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Ocean Plaza передали на приватизацію. Виручку спрямують на відновлення України

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Україна, П'ятниця 09 червня 2023 19:35
Ocean Plaza передали на приватизацію. Виручку спрямують на відновлення України Фото: ТРЦ Ocean Plaza (oceanplaza.com.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Кабінет міністрів передав Фонду держмайна в управління державну частку столичного торговельно-розважального центру Ocean Plaza.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Фонду державного майна України.

Кабмін також доручив Фонду держмайна вжити заходів для приватизації активів. Отримані кошти будуть спрямовані до фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

"Стягнені російські активи мають стати джерелом для відновлення економіки та розвитку інфраструктури країни", - підкреслив голова ФДМУ Рустем Умєров.

Зазначається, що ФДМУ оперативно проведе аудит та інвентаризацію майна ТРЦ Ocean Plaza.

Ситуація з ТРЦ Ocean Plaza

У березні Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення конфіскувати українські активи підсанкційних російських олігархів Аркадія та Ігоря Ротенбергів, серед яких 66,65% частка в київському торгово-розважальному центрі Ocean Plaza.

На початку квітня один із найбільших торговельно-розважальних центрів у Києві "Ocean Plaza" перейшов у власність держави. Рішення ВАКС про конфіскацію двох третин ТРЦ, які належали російським представникам, відразу набрало чинності. Таким чином, російські власники не змогли оскаржити рішення суду щодо конфіскації.

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Кабінет Міністрів України ФДМУ Ocean Plaza
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