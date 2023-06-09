ua ru
Пт, 09 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ знищили на Таврійському напрямку більше чотирьох рот росіян, - Генштаб

Новость на русском →
П'ятниця 09 червня 2023 15:23
ЗСУ знищили на Таврійському напрямку більше чотирьох рот росіян, - Генштаб Фото: ЗСУ знищили на Таврійському напрямку більше чотирьох рот росіян (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Сергій Пишкін

На Таврійському напрямку ворог втратив більше чотирьох рот військових. Також наші воїни знищили й пошкодили 61 одиницю російської техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

"Втрати противника на Таврійському напрямку складають більше чотирьох рот. Також знищено та пошкоджено 61 одиницю ворожої ОВТ", - пише Генеральний штаб ЗСУ.

Відзначимо, що, вчора 8 червня, станом на 17:00, за словами командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського наші воїни ліквідували й поранили близько трьох рот росіян.

Тоді ж військові здійснили 1522 вогневих завдання на Таврійському напрямку, під час яких знищили 57 одиниць військової техніки противника.

Втрати Росії у війні проти України

Згідно з останніми даними, станом на ранок 2 червня, Російська Федерація втратила близько 213 770 військових. Зокрема минулої доби наші воїни ліквідували ще майже 1010 російських солдатів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Російська Федерація
NEWS
SAMP-T vs Patriot: топ-5 головних відмінностей зенітно-ракетних комплексів
SAMP-T vs Patriot: топ-5 головних відмінностей зенітно-ракетних комплексів
DAILY
"Розстріляли, зґвалтували, а тепер затопили". Як Херсон потерпає від повені після підриву ГЕС
Анастасія Рокитна, Віталій Носач "Розстріляли, зґвалтували, а тепер затопили". Як Херсон потерпає від повені після підриву ГЕС