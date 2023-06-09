ЗСУ знищили на Таврійському напрямку більше чотирьох рот росіян, - Генштаб

На Таврійському напрямку ворог втратив більше чотирьох рот військових. Також наші воїни знищили й пошкодили 61 одиницю російської техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

"Втрати противника на Таврійському напрямку складають більше чотирьох рот. Також знищено та пошкоджено 61 одиницю ворожої ОВТ", - пише Генеральний штаб ЗСУ.

Відзначимо, що, вчора 8 червня, станом на 17:00, за словами командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського наші воїни ліквідували й поранили близько трьох рот росіян.

Тоді ж військові здійснили 1522 вогневих завдання на Таврійському напрямку, під час яких знищили 57 одиниць військової техніки противника.

Втрати Росії у війні проти України

Згідно з останніми даними, станом на ранок 2 червня, Російська Федерація втратила близько 213 770 військових. Зокрема минулої доби наші воїни ліквідували ще майже 1010 російських солдатів.