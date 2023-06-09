Підрив Каховської ГЕС. Рівень води у Херсоні та області знизився
У Херсонській області продовжує знижуватись рівень води після затоплення, що сталося через підрив росіянами Каховської ГЕС. Станом на вечір 9 червня рівень води становить 5 метрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
За його словами, у області затоплено наразі 35 населених пунктів, це понад 3000 будинків.
"Однак вода відступає. Якщо зранку середній показник рівня води сягав 5 метрів 38 сантиметрів, то на вечір він знизився до 5 метрів. У Херсоні вода відійшла до відмітки 5 метрів 8 сантиметрів, що на 60 сантиметрів нижче максимального рівня", - заявив він.
Також вода іде на спад у Каховському районі. У звільнених Козацькому, Веселому, та в окупованій Новій Каховці рівень води знизився на півтора метра.
Прокудін зауважив, що у багатьох населених пунктах внаслідок потопу було розмито кладовища.
Підтоплення Херсонської області
Через підрив росіянами Каховської ГЕС 6 червня населені пункти Херсонської області почало затоплювати. Найгірша ситуація складається на окупованому лівому березі Дніпра.
Прокудін повідомляв, що за ніч вода у Херсонській області впала на 20 см.
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