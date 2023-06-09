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Підрив Каховської ГЕС. Рівень води у Херсоні та області знизився

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П'ятниця 09 червня 2023 22:31
Підрив Каховської ГЕС. Рівень води у Херсоні та області знизився Фото: рівень води у Херсоні та області знизився (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

У Херсонській області продовжує знижуватись рівень води після затоплення, що сталося через підрив росіянами Каховської ГЕС. Станом на вечір 9 червня рівень води становить 5 метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

За його словами, у області затоплено наразі 35 населених пунктів, це понад 3000 будинків.

"Однак вода відступає. Якщо зранку середній показник рівня води сягав 5 метрів 38 сантиметрів, то на вечір він знизився до 5 метрів. У Херсоні вода відійшла до відмітки 5 метрів 8 сантиметрів, що на 60 сантиметрів нижче максимального рівня", - заявив він.

Також вода іде на спад у Каховському районі. У звільнених Козацькому, Веселому, та в окупованій Новій Каховці рівень води знизився на півтора метра.

Прокудін зауважив, що у багатьох населених пунктах внаслідок потопу було розмито кладовища.

Підтоплення Херсонської області

Через підрив росіянами Каховської ГЕС 6 червня населені пункти Херсонської області почало затоплювати. Найгірша ситуація складається на окупованому лівому березі Дніпра.

Прокудін повідомляв, що за ніч вода у Херсонській області впала на 20 см.

Більше про наслідки техногенної катастрофи - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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