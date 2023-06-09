ua ru
Пт, 09 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗМІ за два тижні встановили ще понад тисячу загиблих в Україні окупантів

Новость на русском →
П'ятниця 09 червня 2023 21:43
ЗМІ за два тижні встановили ще понад тисячу загиблих в Україні окупантів Фото: ЗМІ за два тижні встановили ще понад тисячу загиблих в Україні окупантів (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

За останні два тижні журналістам вдалося встановити імена 1213 загиблих на території України російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російську службу ВВС.

Як повідомляється, попри завершення активної фази російського наступу, темпи приросту втрат продовжують залишатися високими й все ще вдвічі перевищують середні цифри підтверджених щотижневих втрат протягом 2022 року.

Загалом журналістам вже вдалося встановити імена 25 218 російських військових, які загинули на війні в Україні. За останні два тижні у список додалося 1213 імен.

Однак видання зазначає, що реальні втрати російської сторони могли перевищити 50 тисяч осіб. Адже йдеться лише про ті дані, які журналістам вдається знайти та перевірити за відкритими джерелами: повідомлення чиновників та ЗМІ, публікації близьких родичів загиблих у соцмережах та інформація з низки цвинтарів.

Втрати Росії в Україні

Варто зазначити, що дані журналістів кардинально відрізняються від тих, які публікує Генштаб ЗСУ.

Згідно з інформацією військового командування України, у війні проти нашої країни було знищено 213 тисяч окупантів. Минулої доби, 8 червня, українські військові ліквідували 1010 росіян.

Як пише Global Firepower, російські втрати у війні є найбільшими з часів Другої світової війни й вже перевищили чисельно військо, як у 16 армій країн НАТО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
окупанти Війна Росії проти України
NEWS
Кулеба жорстко пройшовся по ООН через відсутність реакції на підрив Каховської ГЕС
Кулеба жорстко пройшовся по ООН через відсутність реакції на підрив Каховської ГЕС
DAILY
"Розстріляли, зґвалтували, а тепер затопили". Як Херсон потерпає від повені після підриву ГЕС
Анастасія Рокитна, Віталій Носач "Розстріляли, зґвалтували, а тепер затопили". Як Херсон потерпає від повені після підриву ГЕС