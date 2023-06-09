США оголосили великий пакет військової допомоги Україні. Що до нього увійде

Сполучені Штати Америки (США) надають черговий пакет військової допомоги для України. Його вартість перевищує 2 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пентагону .

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у безпековій допомозі", - йдеться в повідомленні.

Новий пакет військової допомоги від США включає в себе критично важливі засоби ППО і боєприпаси, які надаються в рамках Ініціативи зі сприяння безпеці України (USAI).

Як писав Bloomberg, до цього пакету увійдуть ракети для систем протиповітряної оборони Patriot та Hawk.

Раніше цього тижня офіційний представник Білого дому Джон Кірбі анонсував додаткову військову допомогу, а також запевнив, що США продовжать забезпечувати успіх України на полі бою.

А ще держсекретар Ентоні Блінкен кказав, що Україна може розраховувати на потужний пакет за підсумками саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня.

До попереднього американського пакету на 300 млн доларів увійшли боєприпаси для Patriot, ракети AIM-7, системи ППО Avenger, артилерійські снаряди, авіаційні ракети Zuni, понад 30 млн набоїв та інше озброєння.

З початку повномасштабного вторгнення Росії американські партнери надали Україні військову допомогу на 37,6 млрд доларів.

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