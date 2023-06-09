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Через російський обстріл в Харківській області є забруднення повітря: хто в зоні ризику

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Харківська область, П'ятниця 09 червня 2023 18:42
Через російський обстріл в Харківській області є забруднення повітря: хто в зоні ризику Фото: в Харківській області зафіксовано забруднення повітря (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Внаслідок російського обстрілу в Харківській області зафіксовано забруднення повітря. В зоні ризику населення Краснокутської громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області

"Сьогодні вночі ворог завдав ударів по об’єкту нафтогазової інфраструктури нашої громади. У зв’язку з пожежею, яка виникла на підприємстві, відбулися шкідливі викиди в атмосферне повітря", - йшлося в повідомленні.

У зв’язку з погіршенням якості повітря Державна установа "Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб міністерства охорони здоров'я України" закликає населення Краснокутської громади, а особливо жителів смт Краснокутськ, с. Качалівка та с. Любівка дотримуватись низки правил, зокрема:

  • не відкривати вікна,
  • здійснити вологе прибирання в оселях,
  • обмежити перебування на вулиці цими вихідними.

Особливо обережно треба поставитись до заборони на прогулянки з дітьми на вулиці.

Обстріл Харківської області

Вночі 9 червня окупанти обстріляли дронами промисловий об’єкт у Богодухівському районі Харківської області. Внаслідок влучань почалась пожежа, один робітник підприємства був поранений.

Нагадаємо, що до цього росіяни два рази за тиждень здійснювали обстріл аміакопроводу в Харківській області.

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