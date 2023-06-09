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Зеленський провів засідання Ставки: основна увага - на передовій

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Україна, П'ятниця 09 червня 2023 20:07
Зеленський провів засідання Ставки: основна увага - на передовій Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Наразі увага України сконцентрована на всіх напрямках, де потрібні дії й де ворог може зазнати поразок.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

"Провів Ставку. Ситуація на передовій - цьому основна увага. Доповіді - командувачі оперативних напрямків, Головком, ГУР, Міністерство оборони, Мінстратегпром, Міністерство внутрішніх справ", - заявив президент.

Він наголосив, що під час засідання було детально обговорено постачання та розподіл боєприпасів, посилення української артилерії та ППО.

"Увага сконцентрована на всіх напрямках, де наші дії потрібні і де ворог може зазнати тих чи інших поразок. Наші оборонні дії, активні дії, наші здобутки на передовій", - підкреслив Зеленський.

Контрнаступ ЗСУ

Нещодавно заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що наші військові на різних ділянках Бахмутського напрямку просунулися на майже 1600 метрів.

Окрім того, командувач Сухопутних військ Олександр Сирський зазначив, що ЗСУ продовжують рух вперед на флангах, а росіяни втрачають позиції під Бахмутом.

Хоча попри просування по лінії фронту офіційного початку контрнаступу ще не було. Тим часом в Міноборони повідомили, що не будуть повідомляти про початок Контрнаступу, адже "плани люблять тишу".

Однак російський диктатор Володимир Путін вже заговорив про нібито початок контрнаступу українських військових. При цьому він поскаржився на нестачу сучасної зброї у країни-агресора.

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