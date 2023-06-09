У Київській області ввели нове обмеження для розважальних закладів та заходів
У Київській області встановлено обмеження щодо часу проведення розважальних заходів. Відтепер вони повинні завершуватись не пізніше 21:00.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Київської обласної військової адміністрації Руслана Кравченка.
Обмеження будуть діяти до закінчення дії правового режиму воєнного стану.
Також, за словами Кравченка, для перевірки дотримання цих норм у регіоні регулярно проводитимуться перевірки із залученням поліції.
Робота розважальних закладів під час комендантської години
Очільник КОВА додатково звернувся до власників та відвідувачів розважальних комплексів в області і нагадав, що комендантська година продовжує діяти з 00:00 до 5:00. На цей період усі розважальні заклади без винятку – бари, ресторани, заміські комплекси, клуби, ТРЦ тощо – мають припиняти свою роботу.
Він наголосив, що за порушення комендантської години законом передбачена відповідальність.
Раніше РБК-Україна публікувало повний список правил та заборон, який діє в Україні у зв'язку з воєнним станом.
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