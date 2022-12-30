Війна без вихідних. Чи є загроза ракетних ударів на Новий рік та Різдво

Українська влада неодноразово попереджала про можливі ракетні атаки на Новий рік та Різдво. Але, схоже, вчора Росія витратила свій ліміт на найближчі дні, не досягнувши значних цілей.

Про погрози нових ракетних ударів і про те, коли атаки можуть повторитися, - у матеріалі РБК-Україна .

Росія може готувати "подарунки"

З урахуванням любові противника до дат, українців з середини грудня попереджали про можливе посилення ракетного терору. Першими можливі загрози на свята прокоментували у Повітряних силах ЗСУ. За словами спікера Юрія Ігната, особливої різниці в датах немає, оскільки росіяни мають чіткий план і розписані пріоритетні цілі.

Зокрема, бити вони мають намір туди, де зможуть завдати найбільшої шкоди. А якщо при цьому зможуть догодити президенту Володимиру Путіну або відпрацювати на російську публіку, то серйозна атака може статися і з прив'язкою до новорічної дати.

На думку секретаря РНБО Олексія Данілова, потрібно бути завжди готовими до будь-яких дій чи провокацій, у тому числі й у період зимових свят.

"Я ж не мольфар, щоб говорити, що буде там синє чи біле, чи червоне. У війни немає вихідних, немає якихось свят, немає речей, на які ми можемо не звертати уваги. Маємо бути готовими до всього", - зазначив він. він.

Фото: секретар РНБО Олексій Данілов закликає українців бути готовими до всього (GettyImages)

Військовий експерт Владислав Селезньов вважає, що росіяни готові жертвувати військовою доцільністю, аби насолити українцям та зіпсувати свята. Але, на його думку, одного прагнення недостатньо, а можливостей у них недостатньо. Не в останню чергу тому, що ракетні удари не впливають на боєздатність Сил оборони, а українське суспільство єдине в прагненні до перемоги. І воно не залежить від того, чи є світло у наших будинках чи ні.

Мета російських атак

Про те, що саме енергетика, як і раніше, залишається метою №1, минулого тижня говорив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Російські терористи будуть робити все, щоб до Нового року залишити українців без світла. Для них важливо, щоб Різдво та Новий рік в Україні пройшли у темряві. Тому ми маємо готуватися до нових атак", - зазначив він.

Президент Володимир Зеленський більш категоричний в оцінках. Минулого тижня він заявив, що російські терористи можуть активізуватися на свята, оскільки "зневажають християнські та будь-які цінності взагалі".

Директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко до цього в коментарі РБК-Україна вказав на наступну тенденцію - російські удари фокусуються в основному на Києві.

"У росіян завдання - погасити всю Україну, але в першу чергу Київ, тому що тут знаходяться системи управління владою, армією та центральні органи. регіони. І ця команда виконується", - говорив він ще після атаки іранських безпілотників 19 грудня.

Водночас міністр енергетики Герман Галущенко впевнений, що попри нові хвилі російських ракетних атак Україна зможе утримати енергетичну систему. Власне, як і робить це протягом трьох останніх місяців.

Противник стає передбачуваним

Російська Федерація готується до ударів, ретельно прораховуючи всі деталі, включаючи маршрут ракет. Така підготовка займає щонайменше кілька днів, оскільки потрібно враховувати погодні умови, розташування українських ППО, а також вивчити розвідувальні дані.

Як зазначає речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, українські військові теж не втрачають часу дарма і відразу після атаки готуються до чергової - перезаряджають ППО та переміщають особовий склад.

Він також звернув увагу на ще одну важливу річ - загроза масованих ударів зростає, якщо противник не вдається до них більше тижня. І якщо раніше окупанти наносили їх із періодичністю раз на тиждень, то зараз інтервал збільшився до 10 днів.

У принципі, вчорашні ракетні запуски та атака безпілотників повністю підтвердила як прогнози української влади, так і військових. Між двома датами пройшло рівно 10 днів.

Що сталося 29 грудня

У ніч проти 29 грудня Російська Федерація здійснила чергову атаку дронами типу "Шахед", після чого вранці почався ракетний удар по енергетиці. Загалом було пошкоджено 28 об'єктів, з них 18 - це приватні житлові будинки. З 69 випущених ракет силам протиповітряної оборони вдалося збити 54.

Над Києвом вдалося збити всі 16 ракет, які були виявлені над столицею. Уламки пошкодили два будинки та автомобіль, повідомлялося про постраждалих. Внаслідок атаки були перебої зі світлом, вдень близько 40% споживачів були знеструмлені.

Фото: наслідки падіння уламків ракети у Києві (t.me/dsns_telegram/12362)

На Одещині збили 21 ракету, уламки однієї з них влучили до житлового будинку, обійшлося без жертв. Також ракети збивали у Миколаївській, Львівській областях та інших регіонах. Декілька вибухів прогриміло в Харкові, відомо про не менше двох загиблих.

Дві ракети влучили в підстанцію у Львівській області, обласний центр було знеструмлено на 90%, у місті перестали ходити трамваї та тролейбуси, а жителів попередили про можливі проблеми з водою. Крім того, одна ракета впала на житловий будинок на Івано-Франківщині і дивом не вибухнула.

Загальний підсумок атаки 29 грудня - знову пошкоджено об'єкти генерації та електромережі, найскладніша ситуація у західних областях, Одесі та Києві. Але енергетики оперативно розпочали відновлювальні роботи.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Росія робила високу ставку на масований удар та готувалася до нього два тижні.

"Десята масштабна атака Росія намагається позбавити українців світла перед Новим роком. Ворог робив високу ставку на цю атаку, готувався до неї два тижні... У деяких областях можуть застосовуватися екстрені відключення, щоб уникнути аварій у мережах. Наші енергетики вже працюють, щоби все відремонтувати" , - зазначив він.

Безглуздий удар

Військовий експерт Роман Світан у коментарі РБК-Україна не став називати цю атаку масованою. Зокрема тому, що противник чудово розуміє коефіцієнт пересичення української системи ППО, який становить близько 0,6-0,7. Тобто наша система може готова ефективно відбивати одночасну атаку до 70 крилатих ракет. А те, що вчора вдалося збити 54, виглядає закономірністю.

Причому, на його думку, ракетних пусків могло бути значно більшим. Але нещодавні інциденти на аеродромі стратегічної авіації в Енгельсі (Саратівська область) призвели до того, що близько 5-7 літаків не змогли виконати бойове завдання - організувати запуск ще 30 додаткових ракет. Які вже перевищують поріг пересичення та з високою ймовірністю могли б досягти цілі.

"Коефіцієнт 0,6-0,7 - це щодо дозвукових крилатих ракет, які в основному вони застосовують - Х-101, Х-555 і "Калібри". Для того, щоб ефективно ними працювати, росіянам потрібно організувати запуск близько 100 штук, але вони не можуть цього зробити. Учора ми збили майже всі крилаті ракети. Не вдалося збити кілька надзвукових Х-22 і Х-31П, але вони неточні і не виконують завдання високоточних ракет", - додав Світан.

У будь-якому разі, за оцінкою експерта, цей удар не мав сенсу з військової точки зору і продемонстрував недалекість російського військового командування. Вчора противник використав близько 60 крилатих ракет, запас яких відновлюватиметься не менше трьох місяців. При цьому у половині України навіть не було екстрених відключень світла.

Коли може бути наступна атака?

З урахуванням того, що вчора було використано десятки ракет, у росіян не буде технічної можливості повторити таку щонайменше найближчого тижня. Але експерт Владислав Селезньов у коментарі РБК-Україна попередив, що удари продовжаться і, швидше за все, з тим самим інтервалом від тижня до 10 днів.

"Думаю, що ракетні атаки продовжаться вже після Нового року. Звичайно, ресурсів у них залишилося буквально на дві, максимум три ракетні атаки. Але вони ще спробують зробити щось погане для енергетики нашої країни", - додав він.

Роман Світан з ним погоджується. За його словами, швидше за все, атака 29 грудня була крайньою перед Новим роком. І повторити її зможуть не раніше ніж за тиждень-півтора. І якщо буде виконано важливу умову - треба встигнути підготувати аеродром в Енгельсі для виконання бойових завдань. В іншому випадку, інтервал до наступного удару може розтягнутися.

Чому такий важливий саме цей аеродром? Він є основним для дальньої стратегічної авіації, тільки на ньому є спеціальна інженерна служба, яка заряджає ракети.

"Там цілий процес зав'язаний на Енгельсі. Є ще інші аеродроми, але без нього неможливо підготувати масовану атаку. Тому все залежатиме, як вони підготують Енгельс, але я точно не думаю, що це вдасться зробити ще цього року", - додав експерт .

Тим часом військові не відкидають, що в наступній атаці Росія може задіяти набагато більше ракет. За словами спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, питання спирається лише на те, скільки крилатих ракет вона готова витратити, оскільки літаків-носіїв залишається достатньо.

Але запаси супротивника виснажуються. І свідчить про це довший проміжок часу між вчорашнім та позаминулим обстрілом, а також комбінація з пусками дронів камікадзе.

"Робити прогнози - невдячна справа. Ми повинні робити все для того, щоб (відбивати, - ред.) все якнайактивніше", - підкреслив Ігнат.