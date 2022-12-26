Прораховують заздалегідь. Ігнат розповів, як Росія готується до масованих ударів

До масованих обстрілів Росія готується заздалегідь, прораховуючи усі подробиці, у тому ж числі й маршрут ракет. Водночас наші ППО завжди готові до відбиття чергового удару.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Як пояснив речник Повітряних сил ЗСУ, за один день неможливо спланувати масований удар, оскільки для цього необхідно усе спроєктувати, прокласти маршрут ракет, врахувати погодні умови та розташування наших ППО.

Аби визначити розташування наших підрозділів протиповітряної оборони, ворог вивчає розвідувальні дані.

"До ударів росіян ми готуємося завжди. Одразу після удару, який був крайній раз завданий по позиціях повітряні сили, одразу готуються - перезаряджаються ракети, робляться певні переміщення особового складу чи позицій. Це все відпрацьовано і повітряні сили готові в будь-який момент відбивати чергову російську агресію з повітря", - відзначив Ігнат.