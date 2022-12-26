ua ru
Пн, 26 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Прораховують заздалегідь. Ігнат розповів, як Росія готується до масованих ударів

Новость на русском →
Понеділок 26 грудня 2022 14:10
Прораховують заздалегідь. Ігнат розповів, як Росія готується до масованих ударів Фото: російський військовий (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

До масованих обстрілів Росія готується заздалегідь, прораховуючи усі подробиці, у тому ж числі й маршрут ракет. Водночас наші ППО завжди готові до відбиття чергового удару.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Як пояснив речник Повітряних сил ЗСУ, за один день неможливо спланувати масований удар, оскільки для цього необхідно усе спроєктувати, прокласти маршрут ракет, врахувати погодні умови та розташування наших ППО.

Аби визначити розташування наших підрозділів протиповітряної оборони, ворог вивчає розвідувальні дані.

"До ударів росіян ми готуємося завжди. Одразу після удару, який був крайній раз завданий по позиціях повітряні сили, одразу готуються - перезаряджаються ракети, робляться певні переміщення особового складу чи позицій. Це все відпрацьовано і повітряні сили готові в будь-який момент відбивати чергову російську агресію з повітря", - відзначив Ігнат.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент України Володимир Зеленський нещодавно закликав західних лідерів збільшити поставки ППО в Україну.

Тим часом, як відзначив міністр оборони Олексій Резніков, наша країна підвищила ефективність ППО із 50% на початку війни до 80% у грудні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні ПВО
NEWS
Зростання неминуче? Чого чекати від курсу долара і чи впливає він на ціни в Україні
Зростання неминуче? Чого чекати від курсу долара і чи впливає він на ціни в Україні
DAILY
Сергій Грабський: Ідея росіян взяти Київ від початку виглядає як авантюра
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Грабський: Ідея росіян взяти Київ від початку виглядає як авантюра