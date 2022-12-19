У війни немає свят. Данілов сказав, чи готуватися українцям до ворожих обстрілів на Новий рік

Українці повинні бути готовими до будь-яких дії російських військових та будь-яких провокацій країни агресора, у тому числі і в період новорічних свят.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю секретаря РНБО Олексія Данілова "Українській правді" .

Журналіст запитав, чи готуються окупанти тероризувати Україну на свята.

"Я ж не є мольфаром, щоб казати, що буде там синє або біле, або червоне. У війні немає вихідних, немає якихось свят, немає речей, на які ми можемо не звертати уваги. Мусимо бути готові до всього", - сказав секретар РНБО.

Данілов додав, що наразі складний період для України.

Нагадаємо, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що російський ракетний терор не обов'язково посилиться ближче до Нового року.

Раніше у Генштабі зазначили, що Новий рік не стане причиною для припинення бойових дій на фронті, а ЗСУ продовжать знищувати загарбників.

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