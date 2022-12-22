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Чи витримає енергосистема України нові ракетні удари: відповідь Галущенка

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Київ, Четвер 22 грудня 2022 10:59
Чи витримає енергосистема України нові ракетні удари: відповідь Галущенка Фото: міністр енергетики Герман Галущенко (atom.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Україна втримає енергосистему попри нові хвилі російських ракетних атак. І це стане одним із наших кроків до перемоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву
міністра енергетики Германа Галущенка в ефірі телемарафону.

Він наголосив, абсолютно очевидним є те, що ворог не зупиниться і продовжить завдавати ракетних ударів, оскільки це звичайний терор проти цивільного населення і "нормальна практика" для Росії.

"Стосовно міцності енергосистеми.. Треба розуміти, що ми живемо під щоденним обстрілом енергосистеми. Для нас масований обстріл - це від 70 до 100 (запущених - ред.) ракет одночасно. Але й кожен день теж відбуваються обстріли, вони різної масованості, але вони є. І ми тримаємо енергосистему вже третій місяць під час цих щоденних обстрілів. Тому я впевнений, що ми втримаємо енергосистему і нічого у них не вдасться. І це буде одним з кроків, який наблизить нашу перемогу", - зазначив Галущенко.

Нагадаємо, що російські удари минулого тижня вперше спричинили оголошення режиму надзвичайної ситуації в енергетиці.

Додамо, що наразі найскладніша ситуація зі світлом в Києві, містяни не можуть отримати електроенергію не через дефіцит генерації, а через сильні пошкодження електромереж.

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Герман Галущенко енергетики Електроенергія Минэнерго
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