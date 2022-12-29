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Наступного разу Росія може застосувати проти України більше ракет, - Ігнат

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Україна, Четвер 29 грудня 2022 21:04
Наступного разу Росія може застосувати проти України більше ракет, - Ігнат Фото: речник ВПС Юрій Ігнат (mil.in.ua)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 29 грудня, після 10 масового ракетного обстрілу речник Командування Повітряних сил України Юрій Ігнат зауважив, що наступного разу росіяни можуть використати ще більше ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його ефіру телемарафону.

"Якщо вони (росіяни - ред.) сьогодні випустили 13 літаків, які мають по 8 "підвісів", то зрозуміло, що наступний ракетний удар може бути більшою кількістю, ніж це вони зробили сьогодні. Питання у тому, скільки вони готові на сьогодні витратити крилатих ракет, носіїв у них достатньо", - сказав Ігнат.

Також він зауважив, що між сьогоднішнім та минулим обстрілом пройшов тривалий час через те, що ворог готувався, накопичував певні сили та засоби.

"Уже й дрони-камікадзе пішли в хід. Маємо масовану атаку. Готуватися, робити прогнози - невдячна справа. Ми маємо робити все для того, щоб (відбивати) все якомога активніше", - сказав Ігнат.

Як відомо, сьогодні російські окупанти випустили по Україні 69 ракет. Українські військові збили 54 з них.

Нагадаємо, сьогодні Міністерство оборони Російської Федерації заявило про те, що ракети типу "Калібр" у них нібито "не закінчаться ніколи". В Збройних силах України цю заяву розцінили як напад істерики.

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