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Шмигаль попередив про нові атаки росіян: для РФ важливо, щоб Різдво було у темряві

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Україна, Вівторок 20 грудня 2022 17:21
Шмигаль попередив про нові атаки росіян: для РФ важливо, щоб Різдво було у темряві Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що потрібно готуватися до нових атак РФ по енергосистемі. Адже окупанти робитимуть усе, аби до новорічних свят залишити українців без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Російські терористи робитимуть усе, аби до Нового року залишити українців без світла. Для них важливо, аби Різдво та Новий рік в Україні пройшли в темряві. Тому маємо готуватися до нових атак", - сказав Шмигаль.

За його словами, в умовах, коли енергосистема зазнає ударів ледь не щодня, давати будь-які прогнози щодо відновлення стабільного енергопостачання просто неможливо.

Також прем‘єр-міністр додав, що місцева влада теж не повинна створювати завищених очікувань. Адже паралельно з атакою проти нашої енергетики Росія проводить інформаційно-психологічні операції, аби посіяти паніку та зневіру.

"Тому ми говоримо людям правду про те, що ситуація складна; про те, що світло може бути всього по декілька годин на день; про те, що стан справ в енергосистемі може як покращитися, так і погіршитися залежно від інтенсивності та масованості нових атак росіян", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував Росії розпочати виведення своїх військ на Різдво.

У Кремлі відповіли на пропозицію Зеленського розпочати виведення окупаційних військ з України на Різдво. Там таку можливість "відкидають".

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