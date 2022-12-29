Готувались півмісяця. Шмигаль розповів про "високу ставку" РФ на атаку по Україні сьогодні

Росія робила високу ставку на масований удар по Україні у четвер, 29 грудня, сподіваючись залишити українців під Новий рік без електрики. До цієї атаки окупанти готувалися два тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegra m голови уряду Дениса Шмигаля.

"Десята масштабна атака, Росія намагається позбавити українців світла перед Новим роком. Ворог робив високу ставку на цю атаку, готувався до неї два тижні", - розповів він.

За його словами, українські сили ППО продемонстрували неймовірний рівень вправності й ефективності, збито 54 із 69 ракет. Водночас не обійшлося без влучань і пошкоджень, зокрема в енергооб'єкти.

"У деяких областях можуть застосовуватися екстрені відключення, щоб уникнути аварій у мережах. Наші енергетики вже працюють, аби все відремонтувати. Дякуємо ППО, ЗСУ, медикам, рятувальникам і всім, хто залучений до ліквідації наслідків обстрілів", - додав голова уряду.