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Більше тижня не було масованих атак: військові закликають бути готовими до нових ударів

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Понеділок 26 грудня 2022 14:09
Більше тижня не було масованих атак: військові закликають бути готовими до нових ударів Фото: спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform.com.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українцям варто бути готовими до нових масованих атак російських окупантів, адже вони не вдавалися до них вже більше тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Не виключено. Ніхто не виключає. Керівництво держави закликає, керівництво Повітряних сил, Збройних сил бути готовими до можливих ударів. Вже тривалий час про це говорив керівник ГУР Кирило Буданов, що можливі такі атаки", - сказав він.

Так, Ігнат зазначив, що росіяни вже тиждень не вдавалися до масованих обстрілів України.

Раніше окупанти завдавали таких ударів з періодичністю в тиждень, зараз період збільшився до 10 днів.

"Очевидно, що ворог не полишив своїх намірів. Варто очікувати. Але не будемо робити жодних прогнозів. Краще б щоб цих обстрілів не було", - сказав він.

Речник Повітряних сил також нагадав, що росіяни полюбляють вночі застосовувати іранські "Шахеди".

Нагадаємо, Гуменюк зазначала, що росіяни можуть готувати нові удари по Україні, але Сили оборони готові до цього.

Окрім того, президент Володимир Зеленський попереджав, що загарбники спробують зробити останні дні року темними та складними.

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