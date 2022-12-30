Война без выходных. Есть ли угроза ракетных ударов на Новый год и Рождество

Украинские власти неоднократно предупреждали о возможных ракетных атаках на Новый год и Рождество. Но, похоже, вчера Россия израсходовала свой лимит на ближайшие дни, не достигнув значимых целей.

Об угрозах новых ракетных ударов и о том, когда атаки могут повториться, - в материале РБК-Украина .

Россия может готовить "подарки"

С учетом любви противника к датам, украинцев с середины декабря предупреждали о возможном усилении ракетного террора. Первыми возможные угрозы на праздники прокомментировали в Воздушных силах ВСУ. По словам спикера Юрия Игната, особой разницы в датах нет, поскольку у россиян есть четкий план и расписаны приоритетные цели.

В частности, бить они намерены туда, где смогут нанести наибольший урон. А если при этом смогут угодить президенту Владимиру Путину или отработать на российскую публику, то серьезная атака вполне может случиться и с привязкой к новогодней дате.

По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, нужно быть всегда готовыми к любым действиям или провокациям, в том числе и в период зимних праздников.

"Я же не мольфар, чтобы говорить, что будет там синее или белое, или красное. У войны нет выходных, нет каких-то праздников, нет вещей, на которые мы можем не обращать внимания. Должны быть готовы ко всему", - отметил он.

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов призывает украинцев быть готовыми ко всему (GettyImages)

Военный эксперт Владислав Селезнев считает, что россияне готовы жертвовать военной целесообразностью, лишь бы насолить украинцам и испортить праздники. Но, по его мнению, одного рвения недостаточно, а возможностей у них недостаточно. Не в последнюю очередь потому, что ракетные удары не влияют на боеспособность Сил обороны, а украинское общество едино в стремлении к победе. И оно не зависит от того, есть ли свет в наших домах или нет.

Цель российских атак

О том, что именно энергетика по-прежнему остается целью №1, на прошлой неделе говорил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Российские террористы будут делать все, чтобы до Нового года оставить украинцев без света. Для них важно, чтобы Рождество и Новый год в Украине прошли в темноте. Поэтому мы должны готовиться к новым атакам", - отметил он.

Президент Владимир Зеленский более категоричен в оценках. На прошлой неделе он заявил, что российские террористы могут активизироваться на праздники, поскольку "презирают христианские и любые ценности вообще".

Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко до этого в комментарии РБК-Украина указал на следующую тенденцию - российские удары фокусируются в основном на Киеве.

"У россиян задача - погасить всю Украину, но в первую очередь Киев, потому что здесь находятся системы управления властью, армией и центральные органы. Я думаю, что Владимир Путин дал определенную команду, чтобы условно до Нового года полностью потушить Киев и по возможности другие регионы. И эта команда выполняется", - говорил он еще после атаки иранских беспилотников 19 декабря.

В то же время министр энергетики Герман Галущенко уверен, что несмотря на новые волны российских ракетных атак, Украина сможет удержать энергетическую систему. Собственно, как и делает это на протяжении трех последних месяцев.

Противник становится предсказуемым

Российская Федерация готовится к ударам, тщательно просчитывая все детали, включая маршрут ракет. Такая подготовка занимает как минимум несколько дней, поскольку нужно учитывать погодные условия, расположение украинских ПВО, а также изучить разведданные.

Как отмечает спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, украинские военные тоже не теряют времени даром и сразу после атаки готовятся к очередной - перезаряжают ПВО и перемещают личный состав.

Он также обратил внимание на еще одну важную вещь - угроза массированных ударов растет, если противник не прибегает к ним более недели. И если раньше оккупанты наносили их с периодичностью раз в неделю, то сейчас интервал увеличился до 10 дней.

В принципе, вчерашние ракетные запуски и атака беспилотников полностью подтвердила как прогнозы украинских властей, так и военных. Между двумя датами прошло как раз ровно 10 дней.

Что произошло 29 декабря

В ночь на 29 декабря Российская Федерация совершила очередную атаку дронами типа "Шахед", после чего утром начался ракетный удар по энергетике. В общей сложности были повреждены 28 объектов, из них 18 - это частные жилые дома. Из 69 выпущенных ракет силам противовоздушной обороны удалось сбить 54.

Над Киевом удалось сбить все 16 ракет, которые были выявлены над столицей. Обломки повредили два дома и автомобиль, сообщалось о пострадавших. В результате атаки были перебои со светом, днем порядка 40% потребителей были обесточены.

Фото: последствия падения обломков ракеты в Киеве (t.me/dsns_telegram/12362)

В Одесской области сбили 21 ракету, обломки одной из них попали в жилой дом, обошлось без жертв. Также ракеты сбивали в Николаевской, Львовской областях и других регионах. Несколько взрывов прогремело в Харькове, известно о не менее двух погибших.

Две ракеты попали в подстанцию во Львовской области, областной центр был обесточен на 90%, в городе перестали ходить трамваи и троллейбусы, а жителей предупредили о возможных проблемах с водой. Кроме того, одна ракета упала на жилой дом в Ивано-Франковской области и чудом не взорвалась.

Общий итог атаки 29 декабря - снова повреждены объекты генерации и электросети, самая сложная ситуация в западных областях, Одессе и Киеве. Но энергетики оперативно приступили к восстановительным работам.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Россия делала высокую ставку на массированный удар и готовилась к нему две недели.

"Десятая масштабная атака Россия пытается лишить украинцев света перед Новым годом. Враг делал высокую ставку на эту атаку, готовился к ней две недели… В некоторых областях могут применяться экстренные отключения, чтобы избежать аварий в сетях. Наши энергетики уже работают, чтобы все отремонтировать", - отметил он.

Бессмысленный удар

Военный эксперт Роман Свитан в комментарии РБК-Украина не стал называть эту атаку массированной. В частности, потому, что противник прекрасно понимает коэффициент пресыщения украинской системы ПВО, который составляет около 0,6-0,7. То есть наша система может готова эффективно отражать одновременную атаку до 70 крылатых ракет. А то, что вчера удалось сбить 54, выглядит как закономерность.

Причем, по его мнению, ракетных пусков могло быть значительно больше. Но недавние инциденты на аэродроме стратегической авиации в Энгельсе (Саратовская область) привели к тому, что около 5-7 самолетов не смогли выполнить боевую задачу - организовать запуск еще 30 дополнительных ракет. Которые уже превышают порог пресыщения и с большой вероятностью могли бы достичь цели.

"Коэффициент 0,6-0,7 - это по дозвуковым крылатым ракетам, которые в основном они применяют - Х-101, Х-555 и "Калибры". Для того, чтобы эффективно ими работать, россиянам нужно организовать запуск около 100 штук, но они не могут этого сделать. Вчера мы сбили почти все крылатые ракеты. Не удалось сбить несколько сверхзвуковых Х-22 и Х-31П, но они неточные и не выполняют задачи высокоточных ракет", - добавил Свитан.

В любом случае, по оценке эксперта, этот удар не имел смысла с военной точки зрения и продемонстрировал недалекость российского военного командования. Вчера противник использовал порядка 60 крылатых ракет, запас которых будет восстанавливаться не менее трех месяцев. При этом в половине Украины даже не было экстренных отключений света.

Когда может быть следующая атака?

С учетом того, что вчера было использовано десятки ракет, у россиян не будет технической возможности повторить такую как минимум в ближайшую неделю. Но эксперт Владислав Селезнев в комментарии РБК-Украина предупредил, что удары продолжатся и, скорее всего, с тем же интервалом от недели до 10 дней.

"Думаю, что ракетные атаки продолжатся уже после Нового года. Конечно, ресурсов у них осталось буквально на две, максимум три ракетные атаки. Но они еще попытаются сделать что-нибудь плохое для энергетики нашей страны", - добавил он.

Роман Свитан с ним соглашается. По его словам, скорее всего, атака 29 декабря была крайней перед Новым годом. И повторить ее смогут не ранее чем через неделю-полторы. И то, если будет выполнено важное условие - нужно успеть подготовить аэродром в Энгельсе для выполнения боевых задач. В противном случае интервал до следующего удара может растянуться.

Почему так важен именно этот аэродром? Он является основным для стратегической дальней авиации, только на нем есть специальная инженерная служба, которая заряжает ракеты.

"Там целый процесс завязан на Энгельсе. Есть еще другие аэродромы, но без него невозможно подготовить массированную атаку. Поэтому все будет зависеть, как они подготовят Энгельс, но я точно не думаю, что это удастся сделать еще в этом году", - добавил эксперт.

Тем временем военные не исключают, что в следующей атаке Россия может задействовать гораздо больше ракет. По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, вопрос упирается лишь в то, сколько крылатых ракет она готова потратить, поскольку самолетов-носителей остается предостаточно.

Но запасы противника истощаются. И свидетельствует об этом более длинный промежуток времени между вчерашним и позапрошлым обстрелом, а также комбинация с пусками дронов камикадзе.

"Делать прогнозы - неблагодарное дело. Мы должны делать все для того, чтобы (отбивать, - ред.) все как можно активнее", - подчеркнул Игнат.