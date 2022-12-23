ua ru
Пт, 23 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Можуть активізуватися. Зеленський попередив про загрозу ударів на свята

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 23 грудня 2022 19:59
Можуть активізуватися. Зеленський попередив про загрозу ударів на свята Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-України)
Автор: Дмитро Левицький

Російські війська можуть вдатися до новий ракетних ударів по Україні на різдвяні та новорічні свята.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського у відеозверненні.

"У святковий час, який наближається, російські терористи можуть знову активізуватися. Вони зневажають християнські цінності та будь-які цінності взагалі. Тому будь ласка зважайте на сигнали повітряної тривоги, допомагайте одне одному та бережіть одне одного", - сказав глава держави.

Зеленський також звернувся до громадян Росії та наголосив, що вони повинні чітко розуміти, що терор ніколи не залишається без відповіді.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов прогнозував, чи очікувати російських ракетних атак на Новий рік.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Різдво Новий рік Війна Росії проти України ракетный удар
NEWS
Дефіцит зменшується. В "Укренерго" оцінили стан енергосистеми в країні
Дефіцит зменшується. В "Укренерго" оцінили стан енергосистеми в країні
DAILY
Ростислав Шурма: Сплата податків має стати не набагато дорожчою, ніж їхня оптимізація
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ростислав Шурма: Сплата податків має стати не набагато дорожчою, ніж їхня оптимізація