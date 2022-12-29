Ракетна небезпека. В Україні масштабна повітряна тривога: всі деталі

Сьогодні, 29 грудня ранок в Україні почався з масштабної повітряної тривоги. Українців попереджають про небезпеку ракетних ударів.

Все що відомо про ситуацію по всіх регіонах України - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

08:34. Росія планує сьогодні випустити по Україні 100 ракет, - Арестович

"Понад 100 ракет у кілька хвиль. Не нехтуйте укриттями. Підхід перших до Києва - орієнтовно о 08: 15. Міста на схід від Києва - прильоти можуть бути раніше", - написав радник Офісу президента України Олексій Арестович.

08:32. У Києві працює ППО.

"Київ! Працює ППО! Зберігайте спокій! До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях!" - інформують в КМВА.

08:28. Над Сумською областю збили ракету.

Повідомляється, що ППО ОК "Північ" ліквідували російську ракету над областю.

08:25. У Києві та області чули вибухи.

Оновлено 08:20. В Чернігівській області повідомили про вибухи.

"Повідомляють про роботу ППО над Чернігівською областю. Чекаємо на офіційну інформацію і віримо в наших Захисників неба", - написав радник глави МВС Антон Геращенко.

На початку про небезпеку попередив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Віні повідомив про активність ворожої авіації та кораблів

За його словами, зараз в повітрі 13 літаків ("тушки") стратегічна авіація РФ та 2 кораблі у морі.

"Якщо пуски не навчальні - побачу 1 ракету, скажу", - написав голова Миколаївської ОВА.

Згодом він написав, що на Суми летять перші ракети ворога.

"Віримо у ЗСУ! Тривога не випадкова. Рахуємо збиті ракети!" - додав Кім.

В низці областей та міст також попередили про небезпеку

Зокрема, про загрозу повітряних ударів пишуть:

"Київська область! Перебувайте в укриттях та безпечних місцях. Загроза ракетного обстрілу", - глава Київської ОВА Олексій Кулеба.

"Підвищений рівень ракетної небезпеки! Перебувайте в укриттях!Можливі ракетні удари та робота ППО, тому бережіть себе та перебувайте в безпечних місцях!" - міський голова Кременчука Віталій Малецький.

"Є загроза ракетного удару. Російські нелюди вирішили знову випробувати нас на міцність напередодні Нового року. Будь ласка, зарядіть телефони, павербанки, зробіть запаси води. Будьте в безпечних місцях", - голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

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