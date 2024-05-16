Війна, Україна, світ. На що звернути увагу сьогодні

Війна

Зеленський у Харкові

Президент України Володимир Зеленський відвідав Харків, де провів виїзне засідання Ставки верховного головнокомандувача. Він заслухав доповіді головкома Олександра Сирського, командувачів ОСУВ "Хортиця" Юрія Содоля та ОТУ "Харків" Михайла Драпатого щодо оперативної обстановки, завдання та потреби кожної залученої бригади, кожного підрозділу, зокрема на Харківщині, в районах Вовчанська та Липців.

"Станом на сьогодні ситуація на Харківщині загалом контрольована, наші воїни завдають окупанту відчутних втрат. Але напрямок залишається вкрай складним - посилюємо наші підрозділи", - повідомив президент.

Під час поїздки він також дав інтерв'ю ABC News в якому заявив: "Все, що нам потрібно, - це дві системи Patriot. Росія не зможе окупувати Харків, якщо вони у нас будуть".

Бої Вовчанськ

Генштаб повідомив, що українські воїни провели контратакувальні заходи в районі Вовчанська. Тим часом МВС повідомляє, що у місті відомо про перші розстріли цивільних військами РФ.

Також російські терористи вдарили по селу Вовчанської громади. Пʼятеро людей постраждали. Серед них двоє медиків, двоє водіїв, зазнав поранень начальник Вовчанської міської військової адміністрації.

Атака на завод у Тулі

Дрони ГУР МО в ніч на 16 травня уразили виробничі потужності держпідприємства російського оборонного комплексу "Базальт" у Тулі, повідомили РБК-Україна джерела в спецслужбах.

Мова йде головне оборонне підприємство Росії зі створення та постачання озброєння і боєприпасів для сухопутних військ, військово-повітряних сил і військово-морського флоту.

На аеродромі "Бельбек" могли вразити два МіГ-31

Російській Telegram-канал ASTRA пише, що внаслідок атаки на Крим в ніч із 14 на 15 травня на військовому аеродрому "Бельбек" у Севастополі було знищено два винищувачі МіГ-31 та згорів склад пально-мастильних матеріалів. Ще поранені 11 окупантів.

Трохи пізніше, за даними видання, внаслідок чергового удару було знищено С-400 "Тріумф" вже в районі села Вишневе. Після атаки ЗРК спалахнув. 2 загарбники загинули, ще 2 отримали поранення.

Україна

День вишиванки

Українці сьогодні по всьому світу відзначають День вишиванки, яка є символом української національної гордості. Про те хто започаткував це свято і яке значення воно має - читайте в нашому матеріалі за посиланням.

Розмова Зеленського з Туском

Президент України Володимир Зеленський поговорив з прем'єром Польщі Дональдом Туском. Зеленський запропонував Польщі спільно протидіяти російським загрозам щодо газової інфраструктури на заході України.

Відключення світла

З 16:00 за вказівкою "Укренерго" знову застосовуються графіки стабілізаційних відключень у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях.

Де шукати графіки відключень в залежності від регіону - читайте в нашому матеріалі.

Детальніше про причини нестачі електроенергії в Україні, шляхи покриття її дефіциту та умови, при яких відключення населення від енергопостачання можуть припинитись, в інтерв'ю голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького для РБК-Україна.

Бронь від мобілізації

Через суспільний резонанс у соцмережах Міністерство економіки скасувало наказ про бронювання від мобілізації працівників деяких технологічних компаній, серед яких були Glovo, Favbet та Visa. Про це заявила глава відомства Юлія Свириденко.

Кордон

В ДПСУ нагадали, що з набуттям чинності нового закону про мобілізацію з 18 травня для окремих категорій українських громадян під час перетину кордону буде обов’язковим наявність військово-облікових документів. Хто входить до цієї категорії - розповів в коментарі РБК-Україна речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Курс

Долар дешевшає другий день поспіль. Офіційний курс на 17 травня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,4305 грн за 1 долар (-0,1466 грн).

Погода

Завтра, 17 травня, максимальна температура повітря становитиме +17 +22 градуси. Дощі найбільш ймовірні у Сумській, Чернігівській, Луганській, Харківській областях, а також на Закарпатті. На решті території України переважатиме суха сонячна погода.

Світ

Засідання Ради Україна-НАТО

Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, відкриваючи засідання Військового комітету начальників штабів оборони країн-членів Альянсу, заявив, що "для українських військових немає нічого неможливого і зараз вкрай необхідно підтримувати Україну". Очікується, що сьогодні у форматі відео-конференції до них має приєднатися також український представник під час засідання Ради Україна-НАТО.

Замах на Фіцо

Стан прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо вдалося стабілізувати, але він ще у тяжкому стані. Нині його очікує ще одна операція. Що стосується стрілка, то йому вже висунули звинувачення. За скоєне чоловіку загрожує довічне ув’язнення. Тим часом в уряді країни заявили, що Словаччина опинилася "на порозі громадянської війни". Про це читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

Зустріч Сі Цзіньпіня і Путіна в Китаї

Лідер Китаю Сі Цзіньпін та російський диктатор Володимир Путін зустрілися в Пекіні. Під час прес-конференції обидва заявили, що наполягають на "політичному" вирішенні війни в Україні.

Допомога від Данії

Уряд Данії виділив Україні новий пакет військової допомоги на 750 млн євро. В рамках цього пакета Україна отримає артилерійські снаряди, ППО, а частину коштів витратять на передачу винищувачів F-16.

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