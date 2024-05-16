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Українські війська контратакували в районі Вовчанська, - Генштаб

Вовчанськ, Четвер 16 травня 2024 14:44
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Українські війська контратакували в районі Вовчанська, - Генштаб Фото: ЗСУ контратакували в районі Вовчанська (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники контратакували російських окупантів у районі Вовчанська Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

З початку доби на Харківському напрямку противник атакував в напрямку населеного пункту Стариця.

Українські війська контратакували в районі Вовчанська, - Генштаб

скриншот deepstatemap.live

Росіяни завдали ракетних ударів по Харкову та Старій Водолазі. Також окупанти вдарили з авіації по населених пунктах Вільча, Вовчанськ та Стариця.

"У свою чергу українські воїни провели контратакувальні заходи в районі міста Вовчанськ", - йдеться у повідомленні.

Що відбувається у Харківській області

В ніч на 10 травня російські війська здійснили наступ на півночі Харківської області, а саме у районі міста Вовчанськ та сусідніх населених пунктах. Вчора Міноборони підтвердило, що малі піхотні групи змогли зайти у Вовчанськ та спробували закріпитися. У ЗСУ зазначають, що зірвали плани ворога.

Українські військові зазначають, що у Росії, ймовірно, не вистачить сил для повноцінного наступу на Харків. Мета загострення у прикордонних територіях - це розтягнення українських сил на фронті.

Варто додати, що частина Харківської області, зокрема місто Вовчанськ, було окуповане росіянами на початку повномасштабного вторгнення. Території було звільнено восени 2022 року.

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