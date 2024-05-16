ua en ru
Чт, 16 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Данія виділила Україні 750 млн євро військової допомоги. ЗСУ отримають артилерію і ППО

Четвер 16 травня 2024 17:13
UA EN RU
Данія виділила Україні 750 млн євро військової допомоги. ЗСУ отримають артилерію і ППО Архівне фото: міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Данія сьогодні, 16 травня, вирішила виділити Україні новий пакет військової допомоги на 750 млн євро. Йдеться про постачання ППО та артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Данії.

Уряд сьогодні поінформував Раду із зовнішньої політики про новий пакет пожертвувань Україні на суму 5,6 мільярда крон (750 млн євро).

Зазначається, що з цієї суми зарезервовано 2,4 мільярда данських крон (321 млн євро) для ППО. Частина коштів також піде на безоплатну передачу Україні літаків F-16. Міністр закордонних справ Ларс Лекке Расмуссен заявив, що в рамках пакета уряд також виділяє додаткові кошти для безпосереднього інвестування в українську оборонну промисловість.

Крім цього Україна отримає снаряди, протитанкові міни, а сам пакет допомоги став уже 18-м за рахунком. Троельс Лунд Поульсен сказав, що ситуація в Україні дуже серйозна.

"Немає сумнівів у тому, що українці потребують постійної та масової підтримки союзників. Цим пакетом ми посилаємо недвозначний сигнал як Україні, так і зовнішньому світу. Ми вносимо обидві пожертви зараз і готові масштабно і довгостроково інвестувати в українську оборонну промисловість. Їхня боротьба за свободу, як і раніше, залишається нашою боротьбою", - додав міністр.

Допомога від Данії

Данія надає військову підтримку Україні з перших днів війни і на постійній основі готує нові пакети допомоги.

Нещодавно прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявляла, що вже протягом місяців Україна отримає від країни винищувачі F-16.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Данія ППО Війна в Україні
NEWS
Чоловікам для перетину кордону знадобиться ще один документ. У ДПСУ розповіли деталі
Чоловікам для перетину кордону знадобиться ще один документ. У ДПСУ розповіли деталі
DAILY
Бій на виснаження. Як Путін готується до затяжної війни та "мілітаризує" Росію
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Бій на виснаження. Як Путін готується до затяжної війни та "мілітаризує" Росію