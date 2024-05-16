Ми не можемо втратити Харків, все, що нам потрібно - дві системи Patriot, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні для більш ефективної оборони Харкова потрібні сучасні системи ППО. Зокрема, буде достатньо двох Patriot.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю ABC News.
"Ситуація дуже серйозна. Ми не можемо дозволити собі втратити Харків. Все, що нам потрібно, - це дві системи Patriot. Росія не зможе окупувати Харків, якщо вони у нас будуть", - зазначив він.
Відповідаючи на питання, хто винен в новому загостренні на Харківському напрямку, Зеленский сказав, що винен весь світ.
"Це винен весь світ. Вони дали можливість Путіну окупувати. Але тепер світ може допомогти", - сказав він.
Ситуація на Харківському напрямку
Президент України Володимир Зеленський 16 травня провів виїзне засідання Ставки у Харкові. Президент за підсумками наради заявив, що ситуація складна і зараз командування посилює підрозділи ЗСУ, які зосереджені на цьому напрямку.
За останніми даними, після початку російського наступу в Харківській області 10 травня, українським військовим вдалося не тільки стабілізувати ситуацію, а й провести контратаки позицій окупантів у районі Вовчанська.
Водночас, росіяни продовжують обстрілювати населені пункти, розташовані в прикордонні з РФ. При цьому окупанти беруть у полон місцевих жителів. Також зафіксовано випадок розстрілу цивільного.
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