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Ми не можемо втратити Харків, все, що нам потрібно - дві системи Patriot, - Зеленський

Харків, Четвер 16 травня 2024 15:36
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Ми не можемо втратити Харків, все, що нам потрібно - дві системи Patriot, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні для більш ефективної оборони Харкова потрібні сучасні системи ППО. Зокрема, буде достатньо двох Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю ABC News.

"Ситуація дуже серйозна. Ми не можемо дозволити собі втратити Харків. Все, що нам потрібно, - це дві системи Patriot. Росія не зможе окупувати Харків, якщо вони у нас будуть", - зазначив він.

Відповідаючи на питання, хто винен в новому загостренні на Харківському напрямку, Зеленский сказав, що винен весь світ.

"Це винен весь світ. Вони дали можливість Путіну окупувати. Але тепер світ може допомогти", - сказав він.

Ситуація на Харківському напрямку

Президент України Володимир Зеленський 16 травня провів виїзне засідання Ставки у Харкові. Президент за підсумками наради заявив, що ситуація складна і зараз командування посилює підрозділи ЗСУ, які зосереджені на цьому напрямку.

За останніми даними, після початку російського наступу в Харківській області 10 травня, українським військовим вдалося не тільки стабілізувати ситуацію, а й провести контратаки позицій окупантів у районі Вовчанська.

Водночас, росіяни продовжують обстрілювати населені пункти, розташовані в прикордонні з РФ. При цьому окупанти беруть у полон місцевих жителів. Також зафіксовано випадок розстрілу цивільного.

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