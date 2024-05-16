ua en ru
Чт, 16 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Короткочасні грози з проясненнями: синоптик дала прогноз погоди в Україні на завтра

Україна, Четвер 16 травня 2024 12:45
UA EN RU
Короткочасні грози з проясненнями: синоптик дала прогноз погоди в Україні на завтра Фото: погода в Україні 17 травня (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Завтра, 17 травня, в Україні спостерігатиметься дощова погода з проясненнями. Максимальна температура сягатиме 22 градусів тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook.

Погода в Україні

Завтра, 17-го травня, максимальна температура повітря становитиме +17+22 градуси.

Дощі найбільш ймовірні у Сумській, Чернігівській, Луганській, Харківській областях та на Закарпатті.

На решті території України переважатиме суха сонячна погода.

Погода у Києві

У Києві в п'ятницю буде сухо та сонячно.

Вночі +7+9 градусів, а вдень потепліє до +18+20 градусів.

"Впродовж вихідних в Україні буде тепло, проте з періодичними дощами та навіть грозами", - зауважує синоптик.

Погода цього тижня

За прогнозами синоптиків, цього тижня в Україні триматиметься дощова погода. Опади переважатимуть на території всієї країни, однак розподіл їх буде нерівномірним.

Детально прогноз на тиждень читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
NEWS
Як не нарватися на штраф і не стати ухилянтом: топ-5 правил мобілізації в Україні
Як не нарватися на штраф і не стати ухилянтом: топ-5 правил мобілізації в Україні
DAILY
Бій на виснаження. Як Путін готується до затяжної війни та "мілітаризує" Росію
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Бій на виснаження. Як Путін готується до затяжної війни та "мілітаризує" Росію