Короткочасні грози з проясненнями: синоптик дала прогноз погоди в Україні на завтра

Завтра, 17 травня, в Україні спостерігатиметься дощова погода з проясненнями. Максимальна температура сягатиме 22 градусів тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook .

"Впродовж вихідних в Україні буде тепло, проте з періодичними дощами та навіть грозами", - зауважує синоптик.

У Києві в п'ятницю буде сухо та сонячно.

Дощі найбільш ймовірні у Сумській, Чернігівській, Луганській, Харківській областях та на Закарпатті.

Погода цього тижня

За прогнозами синоптиків, цього тижня в Україні триматиметься дощова погода. Опади переважатимуть на території всієї країни, однак розподіл їх буде нерівномірним.

Детально прогноз на тиждень читайте у матеріалі РБК-Україна.

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