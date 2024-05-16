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Зеленський - Туску: РФ націлилась на газову інфраструктуру, треба разом цьому протидіяти

Україна, Четвер 16 травня 2024 18:21
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Зеленський - Туску: РФ націлилась на газову інфраструктуру, треба разом цьому протидіяти Фото: український президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Газова інфраструктура на заході України є однією з сьогоднішніх цілей Росії. Україна хоче спільно з Польщею протидіяти російській загрозі, оскільки удари по газовій інфраструктурі України можуть загрожувати Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Український президент сьогодні провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. За словами Зеленського, вони обговорили ситуацію в Харкові та нагальну потребу України в ППО для захисту України.

"Одна із цілей РФ зараз - газова інфраструктура на заході України. Успіх Росії там поставить під удар енергетичну безпеку Європи. Ми маємо спільно знайти спосіб, як цьому протидіяти", - розповів президент.

Глава України розповів, що вони спільно з Туском доручили командам невідкладно почати роботу над текстом двосторонньої безпекової угоди.

"Між історичними партнерами вона має бути максимально амбітна", - сказав Зеленський.

Російські окупанти від 10 травня намагаються прорвати оборонні позиції Збройних сил України в Харківській області. Все частіше військові РФ обстрілюють сам Харків та область. Чи не найбільше наразі страждає від російських ударів Вовчанськ.

Водночас президент Володимир Зеленський сьогодні провів виїзну Ставку в Харкові. Під час неї було ухвалено рішення про посилення підрозділів ЗСУ.

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