Зеленський - Туску: РФ націлилась на газову інфраструктуру, треба разом цьому протидіяти

Газова інфраструктура на заході України є однією з сьогоднішніх цілей Росії. Україна хоче спільно з Польщею протидіяти російській загрозі, оскільки удари по газовій інфраструктурі України можуть загрожувати Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Український президент сьогодні провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. За словами Зеленського, вони обговорили ситуацію в Харкові та нагальну потребу України в ППО для захисту України.

"Одна із цілей РФ зараз - газова інфраструктура на заході України. Успіх Росії там поставить під удар енергетичну безпеку Європи. Ми маємо спільно знайти спосіб, як цьому протидіяти", - розповів президент.

Глава України розповів, що вони спільно з Туском доручили командам невідкладно почати роботу над текстом двосторонньої безпекової угоди.

"Між історичними партнерами вона має бути максимально амбітна", - сказав Зеленський.