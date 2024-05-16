Дрони ГУР вразили оборонний завод у російській Тулі, - джерела

Безпілотники української розвідки вразили російське оборонне підприємство. Йдеться про завод "Базальт" у Тулі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

За даними джерел, в ніч на 16 травня дрони ГУР Міноборони атакували виробничі потужності держпідприємства російського оборонного комплексу "Базальт" у Тулі.

При цьому російські пропагандистські ЗМІ зазначають, що у Тульській області цієї ночі працювала протиповітряна оборона. За словами окупантів, нібито було збито два дрони.

З відкритих джерел відомо, що "Базальт" у Тулі - це одне з головних оборонних підприємств у Росії зі створення та постачання озброєння і боєприпасів для сухопутних військ, військово-повітряних сил і військового флоту.

Виробничі потужності знаходяться у Тулі, Москві, Костромській області та у Красноармійську Московської області.