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Дрони ГУР вразили оборонний завод у російській Тулі, - джерела

Тула, Четвер 16 травня 2024 12:52
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Дрони ГУР вразили оборонний завод у російській Тулі, - джерела Фото: дрони ГУР атакували оборонний завод "Базальт" у Тулі (wikipedia.org)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Юрченко

Безпілотники української розвідки вразили російське оборонне підприємство. Йдеться про завод "Базальт" у Тулі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

За даними джерел, в ніч на 16 травня дрони ГУР Міноборони атакували виробничі потужності держпідприємства російського оборонного комплексу "Базальт" у Тулі.

При цьому російські пропагандистські ЗМІ зазначають, що у Тульській області цієї ночі працювала протиповітряна оборона. За словами окупантів, нібито було збито два дрони.

З відкритих джерел відомо, що "Базальт" у Тулі - це одне з головних оборонних підприємств у Росії зі створення та постачання озброєння і боєприпасів для сухопутних військ, військово-повітряних сил і військового флоту.

Виробничі потужності знаходяться у Тулі, Москві, Костромській області та у Красноармійську Московської області.

Інші атаки українських спецслужб

Нагадаємо, в ніч на 12 травня в Росії були атаковані три об'єкти, які працюють на російські війська. За спецопераціями стоїть ГУР Міноборони.

За даними джерел РБК-Україна, були атаковані Волгоградський нафтопереробний завод, нафтобаза "Калуганефтепродукт" та Новолипецький металургійний комбінат.

Також минулої ночі, 15 травня, Головне управління розвідки атакувало паливну базу в Ростовській області РФ.

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