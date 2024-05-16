Розмови про "громадянську війну". Що відбувається в Словаччині після замаху на Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, на якого вчора скоїли замах, наразі перебуває у лікарні у важкому стані. В словацькому уряді тим часом вже встигли назвати напад "політично вмотивованим" та кажуть, що "країна на порозі громадянської війни".

Під час підготовки матеріалу використовувалися: Facebook-сторінки поліції Словацької Республіки та Національної ради, місцеві ЗМІ Tvnoviny.sk, Aktuality і Ta3, Pravda, а також видання Politico та CNN.

Про те, що відбувається у Словаччині після замаху на Фіцо - зібрало РБК-Україна нижче.

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Який стан Фіцо

Наразі стан прем’єр-міністра Словаччини вдалося стабілізувати, але він все ще важкий, каже представниця лікарні в Банській Бистриці, де перебуває політик після замаху.

За словами директорки медзакладу Міріам Лапунікової, наразі Фіцо після важкої 5-годинної операції перебуває у відділені інтенсивної терапії.

Своєю чергою віцепрем’єр-міністр, міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк сказав, що зараз проводяться процедури, спрямовані на подальше поліпшення стану прем'єра.

"На жаль, стан продовжує залишатися дуже важким через складний характер поранень", - заявив Каліняк.

Водночас видання Pravda пише, що прем'єра Словаччини чекає ще одна операція, але з його лікуванням можуть виникнути проблеми.

Що інкримінують підозрюваному

Як повідомляє агенція Tvnoviny.sk, 71-річному чоловіку, який стріляв у Фіцо, висунули звинувачення в замаху на умисне вбивство. За скоєне йому загрожує ув'язнення терміном від 25 років до довічного. Передбачається, що він вчинив злочин з помсти та щодо особи, яка перебуває під захистом.

Мотивом, як кажуть правоохоронці, була незгода з політикою нинішньої влади та змінами, які вона здійснила або планує здійснити. Стрілець розповів поліції, що планував напад кілька днів, але хотів лише "завдати шкоди прем'єр-міністру, а не вбивати його". Відомо, що зброя перебувала у чоловіка у законному володінні понад 30 років.

Правоохоронці встановили, що пенсіонер зробив п'ять пострілів, з яких було три влучання. Після замаху поліцейські детально обстежили місце події за допомогою 3D-сканера. Також відомо, що був проведений обшук в машині стрілка, де знайшли його телефон. Потім автівку заарештували. Тим часом у Левіце співробітники поліції охороняли багатоквартирний будинок, де проживав стрілок разом з дружиною.

Як реагує Словаччина

Примітно, що глава МВС Словаччини Шутай Ешток після замаху заявив, що країна "переживає найгірший день своєї демократії".

"Вперше за 31 рік існування нашої демократичної суверенної республіки хтось вирішив висловити політичну думку не на виборах, а зі зброєю на вулиці. Для мене особисто є страшенним розчаруванням те, що наші спільні зусилля належати до цивілізованого світу найрозвиненіших країн були марними", - заявив чиновник.

Він також зазначив, що зробить все, щоб "замах на не лише прем'єр-міністра, а й усього демократичного істеблішменту було розслідувано якомога швидше", а також назвав напад "великим попередженням для всього суспільства".

Зауважимо, що після замаху на Фіцо парламент Словаччини вирішив посилити заходи безпеки. Зокрема посилено охоронятиметься парламентська будівля.

Тим часом вже сьогодні об 11:00 за місцевим часом (12:00 за київським) у Братиславі стартувало термінове засідання Ради безпеки та урядове засідання у зв'язку із замахом на прем'єра. Очікується, що серед тем обговорюватимуть зокрема посилений захист міністрів. Вже сьогодні дехто з урядовців пришов на робоче місце з посиленою охороною.

Хто сьогодні вестиме засідання уряду, поки невідомо. Але міністр соціальної політики Словаччини Ерік Томаш припускає, що це буде віце-прем’єр Роберт Каліняк.

"На порозі громадянської війни"

Як пише Politico, пострілами у Фіцо було знято ще одне табу в Словаччині, в яке досі не вірили. Спочатку це було вбивство 27-річного журналіста-розслідувача видання Aktualít Яна Куцяка та його дівчини, що сталося у 2018 році. А через шість років сталася спроба вбивства чинного прем'єр-міністра.

Видання зазначає, що Фіцо, "попри всю свою ліво-популістську драму", у середу тільки виконував свою роботу, очолюючи засідання Кабінету міністрів у крихітному колишньому шахтарському містечку Хандлова.

"Оскільки Фіцо був доставлений вертольотом до сусідньої Банської Бистриці, а не до столиці Братислави, через тяжкість його ран політичний істеблішмент здавався замороженим. Хто був головним? Що відбувалося? Як це сталося?", - йдеться у статті.

Журналісти зауважують, що стосовно останнього запитання принаймні в дебатах домінувала одна відповідь: "політична поляризація".

Politico нагадує, що коли Фіцо лежав на операційному столі в Банській Бистриці в критичному стані, ЗМІ опублікували відео з передбачуваним стрілком, якого місцеві ідентифікували як "71-річного письменника", на якому він сказав: "Я не згоден з політикою цього уряду", пославшись на репресії проти ЗМІ та судової системи.

Паралельно активно почали ширитися гнівні коментарі у соцмережах, які як стверджують у поліції Словаччини, схвалюють вчорашню стрілянину та розпалюють ненависть. Тож правоохоронці заявили, що здійснюють моніторинг онлайн-платформ і готові в разі необхідності реагувати.

"У зв’язку із замахом на прем’єр-міністра Словацької Республіки в соціальних мережах з’явилися серйозні прояви ненависті, нетерпимості, серйозні заклики до ескалації насильства та є багато неперевіреної інформації про напад. Поліція оцінює ці повідомлення, і якщо вони відповідають складу злочину чи проступку, ми вживатимемо заходів", - йдеться на Facebook-сторінці поліції Словацької Республіки.

Своєю чергою на прес-конференції після нападу міністр внутрішніх справ країни закликав припинити насильницьку мову та атаки в соціальних мережах, які стали визначальними для словацької політики в епоху Фіцо.

"Я хочу звернутися до громадськості, до журналістів і до всіх політиків, щоб вони припинили поширювати ненависть. Ми стоїмо на порозі громадянської війни", - сказав він.

Передісторія

Нагадаємо, що напад на прем'єр-міністра Словаччини стався в Гандлова у середу, 15 травня. За словами очевидців, Роберт Фіцо підійшов до місцевих жителів після засідання уряду, після чого пролунало кілька пострілів і прем'єр впав на землю. Відомо, що поранення є серйозними: одна куля влучила в живіт, інша зачепила суглоби. Фіцо після замаху доставили у лікарню гелікоптером до найближчої лікарні міста Банська Бистриця, де провели екстрену 5-годинну операцію. Наразі його стан стабілізували, але він все ще оцінюється як важкий.

Що стосується нападника, то як ідентифікували ЗМІ, ним нібито є 71-річний поет і письменник Юрай Цинтула з міста Левице, який раніше працював охоронцем торгового центру. На допиті він заявив, що не погоджується з політикою Фіцо, а син пенсіонера розповів, що той ніколи не говорив про намір убити главу уряду і не перебував на психіатричному обліку. Наразі нападнику висунули звинувачення у замаху на вбивство.