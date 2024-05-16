Сі Цзіньпін повторив заклик до "політичного вирішення" війни РФ проти України

Китай підтримує ідею про "політичне завершення" війни Росії проти України. При цьому Пекін підтримує суверенітет України.

Відповідну заяву зробив лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Paper.

Сі Цзіньпін повторив, що Китай продовжуватиме підтримувати позицію нейтралітету у своїй зовнішній політиці. Як цитують китайські ЗМІ, і Сі Цзіньпін, і Путін погодилися, що правильним напрямком розв'язання "української кризи" є політичний шлях.

Китайський лідер вважає, що "політичне вирішення" конфлікту включає дотримання принципів Статуту ООН, тобто повагу до суверенітету та територіальної цілісності.