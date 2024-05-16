Чоловікам для перетину кордону знадобиться ще один документ. У ДПСУ розповіли деталі

Кого саме це торкнеться

За його словами, згідно з нормами законодавства в період дії воєнного стану або проведення мобілізації (крім цільової) громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ разом із документом, що посвідчує особу, та пред'являти їх на вимогу прикордонника в прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України.

Демченко уточнив, що такий обов'язок передбачено змінами до законів України "Про правовий режим воєнного стану" та "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", які наберуть чинності цієї суботи.

Громадяни України, які мають право на виїзд згідно з пунктом 2-6 правил перетинання державного кордону України, мають надати військово-обліковий документ з інформацією про звільнення від мобілізації, або виключення з військового обліку за станом здоров'я. Це, зокрема, стосується таких категорій осіб:

заброньованих на період мобілізації та на воєнний час;

визнаних відповідно до висновку військово-лікарської комісії непридатними до військової служби за станом здоров'я;

на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

які самостійно виховують дитину;

які мають дитину (дітей) віком до 18 років та чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби;

а також інші категорії осіб, визначені ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Кому не треба буде показувати військово-обліковий документ на кордоні

При цьому Демченко пояснив, що це не стосуватиметься категорій громадян, зазначених в окремих пунктах правил перетину державного кордону громадянами України. До таких належать:

особи з інвалідністю;

ті, які супроводжують осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;

водії, які здійснюють перевезення медичних вантажів і гуманітарної допомоги, здійснюють міжнародні перевезення вантажів і пасажирів;

певні особи за окремими посадами та державною службою, працівники підприємств залізничного транспорту та ті, що відносяться до морської та авіаційної галузі тощо.

Спікер ДПСУ додав, що порядок виїзду для зазначеної категорії осіб залишається незмінним.

Перед виїздом за кордон краще уточнити свої дані в ТЦК

При цьому Демченко додав, що згідно з частиною сьомою статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (у редакції від 18.05.2024) перевірка підстав для надання військовозобов'язаним відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та її оформлення здійснюється Територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки.

"Тому рекомендуємо під час планування виїзду з України попередньо уточнити свої дані в ТЦК і СП та внести інформацію про отримання відстрочки до свого військово-облікового документа", - сказав речник ДПСУ.