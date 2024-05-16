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НБУ знижує офіційний курс долара другий день поспіль

Україна, Четвер 16 травня 2024 15:44
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НБУ знижує офіційний курс долара другий день поспіль Фото: курс долара впав на 14 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 17 травня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,4305 грн за 1 долар (-0,1466 грн).

НБУ знижує офіційний курс долара другий день поспіль

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 42,8452 гривень за 1 євро (-0,0049 грн).

НБУ знижує офіційний курс долара другий день поспіль

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс знизився на 20 копійок до 39,33-39,36 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

НБУ знижує офіційний курс долара другий день поспіль

udinform.com

На готівковому ринку курс впав на 5 копійок до 40,00 грн/долар.

Прогнози курсу

У держбюджеті України на 2024 рік закладено середньорічний курс на рівні 40,7 грн/долар.

Більшість прогнозів говорять про зростання курсу долара до кінця року. Зокрема МВФ прогнозує 41 грн/долар. Очікування громадян України також погіршуються: у квітні населення чекало курсу протягом року на рівні 40,73 грн/долар.

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