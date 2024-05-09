Зеленський призначив нового командувача Сил підтримки ЗСУ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ №315, який оприлюднив Офіс президента.

"Призначити Герегу Дмитра Михайловича командувачем Сил підтримки Збройних сил України", - йдеться у повідомленні.

Варто додати, що Герега з 2021 року до березня 2024 року очолював Сили підтримки ЗСУ. У березні Зеленський призначив на цю посаду бригадного генерала Олександра Яковця, але у квітні його призначили на посаду голови адміністрації Державної спеціальної служби транспорту.

Дмитро Герега - український генерал, розпочав військову кар'єру з позиції командира взводу. Він також був на посаді 12-го інженерного полку оперативного командування "Північ", очолював відділу оперативного забезпечення 8-го армійського корпусу Сухопутних військ та управління Сил підтримки ОК "Північ".

Що таки Сили підтримки ЗСУ

Командування Сил підтримки - це одне з головних формувань у складі ЗСУ. Воно об'єднує п'ять основних військових компонентів: радіоелектронна боротьба, інженерні війська, війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ), військово-топографічна служба, гідрометеорологічна служба та кінологічна служба.

Також у Сили підтримки ЗСУ мають у підпорядкування навчальні частини та центри підготовки особового складу.