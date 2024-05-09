Зеленський призначив нового командувача Сил підтримки ЗСУ
Президент України Володимир Зеленський призначив нового командувача Сил підтримки ЗСУ. Ним став генерал-майор Дмитро Герега.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ №315, який оприлюднив Офіс президента.
"Призначити Герегу Дмитра Михайловича командувачем Сил підтримки Збройних сил України", - йдеться у повідомленні.
Варто додати, що Герега з 2021 року до березня 2024 року очолював Сили підтримки ЗСУ. У березні Зеленський призначив на цю посаду бригадного генерала Олександра Яковця, але у квітні його призначили на посаду голови адміністрації Державної спеціальної служби транспорту.
Дмитро Герега - український генерал, розпочав військову кар'єру з позиції командира взводу. Він також був на посаді 12-го інженерного полку оперативного командування "Північ", очолював відділу оперативного забезпечення 8-го армійського корпусу Сухопутних військ та управління Сил підтримки ОК "Північ".
Що таки Сили підтримки ЗСУ
Командування Сил підтримки - це одне з головних формувань у складі ЗСУ. Воно об'єднує п'ять основних військових компонентів: радіоелектронна боротьба, інженерні війська, війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ), військово-топографічна служба, гідрометеорологічна служба та кінологічна служба.
Також у Сили підтримки ЗСУ мають у підпорядкування навчальні частини та центри підготовки особового складу.
Інші перестановки у ЗСУ
Сьогодні президент Володимир Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій. Раніше ССО очолював Сергій Лупанчук. Новим указом президента на цю посаду призначили Олександра Трепака.
Крім того, колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного звільнили з військової служби. Очікується, що його призначать послом України у Великій Британії.
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