Швеція виділила 28 млн євро на підтримку оборонного потенціалу України

Уряд Швеції доручив Збройним силам країни перерахувати 28 млн євро на підтримку обороноздатності України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу уряду Швеції.

Так, 18 млн євро буде передано трьом коаліціям у рамках Контактної групи з питань оборони України, а 10 млн євро - до Фонду НАТО для України. "Ми продовжуємо підтримувати Україну і робитимемо це доти, доки це буде необхідно. Шведська підтримка буде поступово переходити до закупівлі нового обладнання у промисловості для передачі Україні. Завдяки цим платежам до фондів ми зможемо зміцнити оборону України в плані безпілотників, розмінування та посилення можливостей українських ВМС", - заявив міністр оборони Швеції Поль Йонсон. Так, Швеція виділяє: 5 мільйонів євро на користь коаліції з розмінування, які будуть спрямовані на спільні закупівлі обладнання та навчання українського персоналу.

3 мільйони євро на коаліцію морської безпеки, яка підвищує потенціал України в галузі безпечних морських перевезень у Чорному морі, а також розширює можливості українських ВМС у галузі морського спостереження, амфібійних боїв, контролю над морем і протидії російським військовим кораблям.

10 мільйонів буде передано коаліції безпілотників. За підтримки Коаліції безпілотників можливості України в галузі безпілотників будуть розширені за рахунок навчання більшої кількості українських солдатів. Підтримка також допоможе Україні в закупівлі безпілотників.