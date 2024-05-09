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Мобілізацію та воєнний стан знову продовжили. Зеленський підписав закони

Україна, Четвер 09 травня 2024 17:31
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Мобілізацію та воєнний стан знову продовжили. Зеленський підписав закони Архівне фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження загальної мобілізації та воєнного стану в Україні до 11 серпня 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Верховної ради України.

Глава держави підписав закон №11234 про продовження воєнного стану, а також закон №11235 про продовження строку проведення загальної мобілізації.

Мобілізацію та воєнний стан продовжили на 90 днів, а саме до 11 серпня 2024 року.

Це вже 11-й раз, коли мобілізацію і воєнний стан продовжують від початку повномасштабної війни в Україні.

Воєнний стан і мобілізація

Воєнний стан - це особливий правовий режим, який необхідний органам влади та військовим для ширших повноважень, які потрібні для відсікання агресії.

Мобілізація потрібна для набору в армію військовозобов'язаних чоловіків з 18 до 60 років. При цьому в армію не заберуть чоловіків, у яких є відстрочка.

Учора Верховна рада України проголосувала за продовження воєнного стану і загальної мобілізації в Україні.

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