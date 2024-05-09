Литва про відправлення військ в Україну: покаже Путіну, що не йому вирішувати, як допомагатиме Захід
Відправлення іноземних військ в Україну показало б російському диктатору Володимиру Путіну, що не йому вирішувати, як Захід допомагатиме Києву.
Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"Наші війська навчали українців в Україні ще до війни, і ми робили це протягом багатьох років. Тож повернення до цієї традиції може бути цілком здійсненним. Це може стати першим кроком у рамках ініціативи президента Макрона", - заявив він.
За словами міністра, пропозиція навчати українців усередині їхньої власної країни була "більш практичною", ніж навчання на території країн-членів НАТО.
"Вам не потрібно перевозити їх по всьому світу. У вас є все, що їм потрібно, прямо тут. Може виявитися, що інструктори, розміщені в рамках коаліції для навчання українців в Україні, можуть бути захищені засобами ППО, а це, своєю чергою, має на увазі, що частину українського неба можуть захистити засоби ППО", - підкреслив Ландсбергіс.
За його словами, цей крок "покаже Путіну, що не йому вирішувати, як ми будемо допомагати Україні. Замість цього ми подивимося, що потрібно, і пристосуємося до ситуації, тому що ситуація не стає кращою".
Ландсбергіс сказав, що заяви про ініціативу президента Франції Еммануеля Макрона вже спрацювали, оскільки Кремль змінив свої розрахунки.
Відправлення військ в Україну
Президент Франції Еммануель Макрон не виключає можливості відправки іноземних військ на допомогу Україні. Це викликало розбіжності серед союзників України, які побоюються, що це може спровокувати пряму конфронтацію з Росією.
У той час Франція дала зрозуміти, що Париж не направлятиме війська безпосередньо для участі в бойових діях. Низка країн НАТО висловили готовність розглянути таку можливість. Серед них Литва, Латвія, Естонія та Канада.
Прем'єр Литви Інгріда Шимоніте раніше заявляла, що Вільнюс буде готовий направити війська в Україну тільки в тому разі, якщо в неї будуть відповідні засоби протиповітряної оборони.
При цьому днями Шимоніте додала, що Литва готова відправити своїх солдатів в Україну для навчання, однак Київ ще не просив про це.
Водночас генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО не направлятиме війська в Україну.
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