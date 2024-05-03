Війна, Україна, світ. На що звернути увагу сьогодні

Війна

Новий етап війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна зараз стоїть перед новим етапом війни. За словами глави держави, росіяни готуються до спроби розширити наступальні дії.

Бої за Часів Яр

Представник ГУР МО Вадим Скібіцький в інтерв'ю The Economist сказав, що ймовірно, лише питання часу, коли Часів Яр впаде, так само як Авдіївка, яку росіяни розбомбили дощенту в лютому.

"Звичайно, не сьогодні-завтра, але все залежить від наших резервів і запасів", - заявив він.

Що ще сказав Скібіцький в новому інтерв'ю - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Про те, що означатиме для ЗСУ втрата міста, дізнайтеся тут.

Росія має план захоплення Харкова та Сум

Командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк в інтерв'ю The Times заявив, що метою РФ на цей рік є повна окупація Донецької та Луганської областей. Але якщо їй це вдасться, то вона націлиться на захоплення Запорізької області. Він також підтвердив, що ворог має план захоплення Харкова і Сум. Втім, за його словами, невідомо "наскільки ці плани серйозні та чи здатні росіяни їх реалізувати".

Кібератака на Татарстан

Українські кіберфахівці здійснили масштабну кібератаку на інтернет-провайдери та операторів мобільного звʼязку у російському Татарстані. Як повідомили РБК-Україна джерела у спецслужбах, це була операція ГУР МО. Головною ціллю розвідників стали мережі зв’язку в економічній зоні "Алабуга".

Внаслідок кібероперації вдалося заблокувати роботу інтернет-мережі, мобільного оператора МТС, найбільшого оператора зв’язку ПАО Таттелеком та регіонального Уфанет.

Коли приїде німецький Patriot

За даними американського видання The New York Times, обіцяна Німеччиною система Patriot може приїхати в Україну не раніше кінця червня. Її поставка може збігтися з прибуттям в Україну винищувачів F-16.

Україна

Політика

Президент Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку до Хмельницького, де відвідав у лікарні поранених бійців, провів нараду щодо безпекової ситуації, зокрема на АЕС, а також захист інших об’єктів критичної інфраструктури, відновлення енергетики. Під час візиту він призначив нового голову Хмельницької ОВА. Ним став Сергій Тюрін.

Мобілізація

Міністерство оборони України оприлюднило список захворювань, які дозволяють визнавати чоловіків призовного віку придатними до служби.

Згідно з переліком, служити у ТЦК та частинах забезпечення можуть чоловіки які мають:

клінічно вилікуваний туберкульоз;

хронічні вірусні гепатити з помірними порушеннями функцій;

хвороба, зумовлена ВІЛ, з імунною субкомпенсацією;

рак нижньої губи, рак шкіри;

повільно прогресуючі хвороби крові з помірними порушеннями функцій та частими загостреннями;

легкі психічні прояви;

при синдромі залежності від психічних речовин з помірними або легкими психічними розладами.

З повним списком хвороб можна ознайомитися в матеріалі за посиланням.

Нова підозра Наумову

Колишньому начальнику Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрію Наумову оголосили ще одну підозру. Цього разу в незаконному збагаченні на 32,7 мільйона гривень, за що екс-посадовцю загрожує до 10 років позбавлення волі.

Обмеження для ломбардів

В Україні заборонили банкам та ломбардам приймати як заставу товари, які можуть бути товарами військового призначення. Йдеться, зокрема, про дрони та тепловізори.

Тарифи

У Національному банку України (НБУ) прогнозують поетапне приведення тарифів на послуги ЖКГ до економічно обґрунтованих рівнів протягом кількох років. Водночас, з огляду на складну ситуацію в енергетиці, тарифи на е/е для побутових споживачів можуть зростати швидше.

Курс

Долар дешевшає другий день поспіль. Офіційний курс на 6 травня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,3969 грн за 1 долар (-0,1376 грн).

Погода

4 травня в Україні суху та сонячну погоду формуватиме антициклоном Sven. Втім, завтра можливі й заморозки.

Світ

Британія

Міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон під час візиту до Києва розпочав переговори з Україною щодо 100-річного партнерства. Мова йде про нову угоду для поглиблення взаємин між обома державами.

Також він зустрівся із президентом Володимиром Зеленським та обговорив зокрема Глобальний саміт миру. Серед іншого Кемерон пообіцяв Україні 3 млрд фунтів (3.74 млрд доларів) щорічно, а також заявив, що українці мають право бити одержаною від Британії зброєю по території РФ.

Чехія

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що його країна не підтримує тих українців, які намагаються уникнути мобілізації. Чиновника цитує видання Novinky, яке зазначає, що в Чеській Республіці налічується 94 643 чоловіки віком від 18 до 65 років, які мають тимчасовий захист у зв'язку з війною в Україні.

Італія

Італія має намір оголосити про новий пакет військової допомоги Україні перед самітом G7, який відбудеться 13 червня. Очікується, що він включатиме систему ППО SAMP/T.

Угорщина

МЗС України повідомило, що вбивство українця в Будапешті (Угорщина) сталося внаслідок сварки, що спалахнула у гуртожитку для працівників автотранспортної компанії. Підозрюваний у вчиненні злочину, громадянин Казахстану затриманий, ведуться слідчі дії.

Німеччина

У німецькому Берліні сталася масштабна пожежа площею 2000 квадратних метрів в будівлі металообробного заводу Diehl Metal Applications. Там спалахнула чотириповерхова будівля, у якій були токсичні хімічні речовини (сірчана кислота та ціанід міді). Отруйний дим навис над частиною міста. Пожежникам вдалося локалізували вогонь, інформації про травмованих немає.