НБУ знижує офіційний курс долара до гривні другий день поспіль

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 6 травня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,3969 грн за 1 долар (-0,1376 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 42,3359 гривень за 1 євро (+0,0261 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 13 копійок до 39,34-39,39 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс упав на 5 копійок до 39,85 грн/долар.

Ситуація на ринку

Нагадаємо, НБУ прогнозує скорочення міжнародної допомоги Україні. Прогнозується допомога на рівні 37,9 млрд доларів у 2024 році, 25,1 млрд доларів у 2025 році та 12,6 млрд доларів у 2026 році.

Існує також ризик затримки надходжень зовнішньої допомоги, що призведе до скорочення міжнародних резервів та послабить зовнішню стійкість держави. За такого сценарію курсові та інфляційні очікування погіршуватимуться, а НБУ проводитиме жорсткішу монетарну політику.