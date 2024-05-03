ua en ru
Пт, 03 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

НБУ знижує офіційний курс долара до гривні другий день поспіль

Україна, П'ятниця 03 травня 2024 15:44
UA EN RU
НБУ знижує офіційний курс долара до гривні другий день поспіль Фото: курс долара впав на 14 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 6 травня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,3969 грн за 1 долар (-0,1376 грн).

НБУ знижує офіційний курс долара до гривні другий день поспіль

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 42,3359 гривень за 1 євро (+0,0261 грн).

НБУ знижує офіційний курс долара до гривні другий день поспіль

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 13 копійок до 39,34-39,39 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

НБУ знижує офіційний курс долара до гривні другий день поспіль

udinform.com

На готівковому ринку курс упав на 5 копійок до 39,85 грн/долар.

Ситуація на ринку

Нагадаємо, НБУ прогнозує скорочення міжнародної допомоги Україні. Прогнозується допомога на рівні 37,9 млрд доларів у 2024 році, 25,1 млрд доларів у 2025 році та 12,6 млрд доларів у 2026 році.

Існує також ризик затримки надходжень зовнішньої допомоги, що призведе до скорочення міжнародних резервів та послабить зовнішню стійкість держави. За такого сценарію курсові та інфляційні очікування погіршуватимуться, а НБУ проводитиме жорсткішу монетарну політику.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
NEWS
З якими хворобами можуть мобілізувати: Міноборони опублікувало список
З якими хворобами можуть мобілізувати: Міноборони опублікувало список
DAILY
Бен Ходжес: США і Німеччина мають нарешті сказати: ми хочемо, щоб Україна перемогла
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Бен Ходжес: США і Німеччина мають нарешті сказати: ми хочемо, щоб Україна перемогла