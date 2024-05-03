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У Чехії заявили, що не підтримують українців, які намагаються уникнути мобілізації

Прага , П'ятниця 03 травня 2024 11:31
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У Чехії заявили, що не підтримують українців, які намагаються уникнути мобілізації Фото: міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Чехія підтримує українських біженців, які втекли від війни. Проте Прага не підтримає тих, хто намагається уникнути мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського, якого цитує Novinky.

Він заявив, що Чехія розуміє проблему від'їзду українських чоловіків призовного віку.

"Чехія вже давно підтримує українських біженців і приймає їх на своїй території", - сказав глава МЗС.

Проте Ліпавський зазначив, що Чехія не буде підтримувати українців, які "намагаються уникнути встановленого законом обов'язку збору".

У Чехії також наголошують, що не мають правових підстав для депортації українських чоловіків. Як варіант у Чехії пропонують Україні розсилати повістки. Якщо за кордоном особа її не виконує, тоді Україна могла б притягнути до кримінальної відповідальності такого громадянина та вимагати його екстрадиції з-за кордону за вчинення злочину.

Що цьому передувало

У Польщі допустили, що можуть допомогти Україні повернути військовозобов'язаних чоловіків додому. У Міноборони Польщі не виключили депортацію.

Проте у Міністерстві внутрішніх справ Польщі пообіцяли, що українці без паспортів отримають тимчасовий захист. Також у Варшаві наголосили, що чекають від України ідей для повернення чоловіків з-за кордону.

Також нагадаємо, що Україна призупинила видачу паспортів за кордоном для чоловіків віком від 18 до 60 років. Цій категорії громадян потрібно забирати документи в Україні.

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