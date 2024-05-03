Зеленський прибув у Хмельницький і відвідав поранених воїнів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави у Facebook.

"Завжди приємно бути з нашими захисниками. Відзначив їх державними нагородами. Дякую за все, що ви робите для нашої держави, за те, що захистили Україну", - зазначив президент.

Зеленський також подякував українським медикам, які повертають воїнів до життя.