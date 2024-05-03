ua en ru
Пт, 03 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський прибув у Хмельницький і відвідав поранених воїнів

Хмельницький, П'ятниця 03 травня 2024 13:12
UA EN RU
Зеленський прибув у Хмельницький і відвідав поранених воїнів Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський прибув у Хмельницький. Він відвідав поранених українських захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави у Facebook.

"Завжди приємно бути з нашими захисниками. Відзначив їх державними нагородами. Дякую за все, що ви робите для нашої держави, за те, що захистили Україну", - зазначив президент.

Зеленський також подякував українським медикам, які повертають воїнів до життя.

Візити Зеленського у регіони

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський відвідав Донецьку область. Він відвідав поранених військових, а також перевірив будівництво фортифікацій.

Також глава побував в одному з командних пунктів 41-ї окремої механізованої бригади, яка обороняє Часів Яр.

Перед цим Зеленський також побував у Харківській та Чернігівській областях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Хмельницький
NEWS
Загроза для Часового Яру, важкий травень та план наступу РФ: головне з інтерв'ю Скібіцького
Загроза для Часового Яру, важкий травень та план наступу РФ: головне з інтерв'ю Скібіцького
DAILY
Бен Ходжес: США і Німеччина мають нарешті сказати: ми хочемо, щоб Україна перемогла
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Бен Ходжес: США і Німеччина мають нарешті сказати: ми хочемо, щоб Україна перемогла